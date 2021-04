Mentre que les vacunes van arribant a la població, nosaltres seguim en el cabet a la feina, gestionant per a què Borriana compte amb millors serveis i els sectors que ho estan passant mal estiguen rebent una ajuda directa. I és que durant l’últim mes, el sector de la hostaleria, bars i restaurants, gimnasos, ja estan rebent l’ajuda de 2.000 a 4.000 euros. Després d’ells, tornarem a treure altres ajudes per als sectors que encara no han rebut cap, i a la vegada, ja es treballa per a destinar 200.000 euros en bons per a la compra als comerços de Borriana, amb la qual cosa es beneficiaran directament el mateix sector comercial i també el veïnat de la població quan vaja a fer la compra. Són decisions que sumen a la millora d’un sector castigat per la pandèmia, i que és motor de la nostra ciutat.

I a les ajudes, cal sumar les inversions per a millorar el nostre poble. Aquest any invertirem 800.000 euros en la pavimentació de camins rurals, en la millora de tot el carrer València, en la vorera que envolta el Mercat Municipal i eliminar els contenidors soterrats, en la creació del carril bici des de la circumval·lació per la carretera de Nules, amb connexió fins a la zona marítima. Obres que milloraran la vida de les persones, com destinar 150.000 euros per a la inversió en parcs i zones verdes de la ciutat. La creació d’una nova zona esportiva, altra de skate parc, una zona infantil, i la nova finestra arqueològica al Pla, per a què la nostra muralla puga ser visitable. A Santa Bárbara la inversió de 140.000 euros per a un pou d’aigua que proveïsca tota la zona. I per al sector empresarial, la proposta passa per invertir a través del IVACE dirigit pel conseller, Rafa Climent, 175.000 euros per a millorar el polígon industrial de la carretera de Nules.

I després de nou anys tancat, cal destacar la declaració d’intencions per a poder obrir el Museu de la Taronja. Aportem 180.000 euros a la Fundació del Museu per aconseguir el compromís de la Conselleria i poder signar uns nous estatuts, en els quals la Generalitat es comprometa a una inversió important i, sobretot, que l’Ajuntament de Borriana siga el gestor del museu, sense intermediaris. És la solució per obrir les portes del que és més que un museu per a la nostra ciutat. Perquè parla de la nostra història, del que vam ser, del que som i serem a partir de la taronja. Insistim i treballem per a que el nostre museu, l’únic a tot el món, obriga les portes a conèixer millor el tresor que tenim a les nostres terres.

Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana