Me entristece enormemente ver cómo una de las principales y más costosas instalaciones deportivas de Benicarló se encuentra cerrada y que, después de nueve meses, el PSOE no sea capaz de dar con una solución. Mucho se ha hablado de la situación jurídica que arrastraba la gestión de esta instalación, pero pese a conocer su situación se dejó pasar el tiempo porque por lo visto no era importante.

Pues, señores, del equipo de Gobierno, ahora lo es, aunque parece ser que todavía no se han dado cuenta. Parece que no se han dado cuenta de que los benicarlandos estamos pagando su mantenimiento sin poder utilizarla, también parece que se han olvidado de los usuarios que necesitaban de la piscina por salud, ni les son prioritarios los diferentes clubes deportivos que hacían uso y mucho menos los más de 20 puestos de trabajo que no se están cubriendo.

Pese a nuestras reiteradas preguntas en los plenos municipales, en comisiones informativas y en el Consejo de Deportes, continuamos sin una respuesta clara. «Estamos estudiando diferentes opciones». Esa es su única contestación. ¿Cuánto más estarán estudiando, señor Jovaní?, ¿cuánto más tardarán en solucionar este problema, señora Miralles?, ¿cuántas promesas sin cumplir?

Se excusan en la rentabilidad de la instalación, pero la duda de Cs es ¿desde cuándo un servicio público debe ser rentable? Nuestro grupo les ha tendido la mano, pero se acabó el tiempo. Ahora tienen la oportunidad de rectificar y acometer la reforma estructural con los remanentes de tesorería y buscar una fórmula para la gestión diaria. ¿Lo harán o seguirán mirando a otro lado?

Concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Benicarló y vocal en el Consejo Municipal de Deporte