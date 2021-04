La ciutat de Castelló estarà obligada a dibuixar una zona de baixes emissions en 2023 d’acord amb la nova Llei de Canvi Climàtic, aprovada la setmana passada al Congrés, una llei que algunes organitzacions ecologistes ja han criticat per falta d’ambició en els objectius de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, però que tot i això suposa ja un avanç important i una aposta cap a la neutralitat climàtica del nostre país. Les crítiques són legítimes, i fins i tot encertades, però el simple fet que s’aprove al parlament una Llei de Canvi Climàtic sis anys després que es comencés a anunciar ja és una bona notícia. A Castelló ens afectarà de forma directa perquè ens obligarà a definir una Zona de Baixes Emissions similar a les existents a Madrid i Barcelona abans de 2023 per tindre més de 50.000 habitants i, a més, en el pròxim any s’aprovarà una nova Llei de Mobilitat Sostenible que concretarà polítiques urbanes que han de descarbonitzar els nostres hàbits de desplaçament diari.

Polèmiques veïnals

Esta llei arriba per casualitat quan a la nostra ciutat el model de mobilitat està generant polèmiques veïnals destacades: el projecte de peatonalització de l’avinguda Lledó i la implementació d’un control d’accesos a la zona peatonal del centre mitjançant càmeres de reconeixement de matrícules en substitució de l’anterior sistema de bolardos. A Castelló la mobilitat és responsable del 37% de les emissions de CO2 que emet la nostra ciutat, segons l’inventari desenvolupat pel Negociat de Medi Ambient, i les xifres són similars per tot arreu. La peatonalització és de forma indiscutible l’única política possible per disminuir eixes xifres, encara que genere canvis d’hàbit en el desplaçament diari que algunes persones consideren molestos, i encara que les formacions de dretes ho consideren capritxos.

El temps que ens ha tocat viure situa el canvi climàtic com el gran repte davant el qual les societats han de reaccionar. El full de ruta cap a la reducció d’emissions evidentment ha de ser participat i just, responent a les diferències de classe per adaptar-se als canvis, però en cap cas la senda ens pot allunyar d’una mobilitat més tova, amb menys vehicles i que, encara que ens obligue a anar menys ràpid, ens oferirà més salut i benestar i, el més important, permetrà viure als que ens vindran darrere.

Portaveu de Podem EUPV a l’Ajuntament de Castelló