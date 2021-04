Salvar el verano, para salvar el turismo. Esta frase la habréis escuchado por activa y por pasiva estos días y las seguiréis escuchando también en los próximos. Sin embargo, permitidme el beneficio de la duda.

Y es que, por ahora, España sigue sin plan. Más de un año de pandemia y faltando apenas dos meses para la temporada estival aún no hay una estrategia única y común para el principal motor económico de nuestro país. Mientras tanto, otros países de nuestro entorno como Italia o Grecia ya se han puesto manos a la obra.

A nosotros, no obstante, se nos llena la boca de titulares y eslóganes vacíos para rellenar minutos de televisión y hacer márketing desde la Moncloa o ahora, también desde África.

Para salvar el turismo, lo prioritario debería ser contar con una campaña de vacunación seria, ágil y creíble. No una campaña de vacunación contaminada por la lucha partidista y marcada por el miedo y las dudas.

Si, de verdad, queremos transmitir que España es un destino seguro, los primeros que nos lo tenemos que creer somos nosotros mismos y con estos cambios de opinión cada 24 horas es imposible que lleguemos a la ansiada inmunidad de rebaño cuanto antes.

Pero el turismo a día de hoy debe afrontar otros retos más allá de la pandemia. Uno de los más importantes es el avance inevitable hacia un modelo sostenible. Un modelo sostenible que, como en tantas otras políticas, el Gobierno de Pedro Sánchez solo cree de cara a la galería.

Convocatoria de planes

Recientemente, se ha anunciado la convocatoria de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos para el 2021. Veremos si la desastrosa gestión que tuvo lugar el año pasado, se vuelve a repetir. Esperemos que Castellón salga este año agraciada con algún pellizco, ya que en el 2020 el premio fue a parar a las provincias de Valencia y Alicante, concretamente a las localidades de Gandía y Benidorm.

También se anunció a bombo y platillo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para gestionar los Fondos Europeos Next Generation en un acuerdo del Consejo Europeo que prevé financiación por hasta 140.000 millones de euros en transferencias y créditos en los próximos seis años.

Demasiados anuncios y muy poca agilidad. ¿Cuándo se pondrán en marcha en España como lo han hecho en otros países europeos? ¿No le parece a Sánchez suficientemente importante el hecho de que el 14 por ciento del PIB de España sea gracias al turismo? Quizás, para él sea más importante el rescate del Plus Ultra, quizás pagar la plantilla de asesores más alta de la historia. La realidad es que no lo sabemos, lo que sí sabemos es que el movimiento se demuestra andando. No basta con tener una Vicepresidencia y un Ministerio de Transición Ecológica. Hay que hacer algo más que vender humo todos los días.

Por ello, desde el grupo de Ciudadanos en la Diputación Provincial proponemos mayor agilidad, que se pongan en marcha todos los planes anunciados para que así los municipios turísticos de Castellón y de la Comunitat Valenciana cuenten con las máximas oportunidades. Porque nosotros sí creemos en un turismo sostenible, moderno y avanzado.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación Provincial y teniente alcaldesa de Benicàssim