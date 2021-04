En l’últim ple, gràcies al romanent de tresoreria, vam aprovar una modificació de crèdits de 2,3 milions d’euros que ens permetrà posar en marxa més de 30 projectes, que se sumen o suplementen els ja inclosos en el pressupost municipal de 2021, per continuar millorant substancialment l’Alcora.

Són projectes transformadors, molts d’ells emmarcats dins del pla L’Alcora 2030, que serviran per a obrir la nostra localitat cap al futur i la modernitat a través d’un enfocament sostenible. Aquest pla començarà amb importants inversions i es desenvoluparà durant 10 anys.

Entre altres actuacions previstes per a enguany s’inclou la remodelació del carrer Enrique Grangel Girona, un repte urbanístic molt important que servirà per tal de millorar considerablement l’accessibilitat i la mobilitat en una de les principals artèries de l’Alcora. A més, gràcies a la incorporació del romanent, es durà a terme l’adquisició de diferents immobles per a implementar el projecte de la Casa de la Cultura, un dels estendards de L’Alcora 2030, com també ho és la recuperació i posada en valor de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda, que continuarà avançant enguany.

L'Alcora Industrial

Així mateix, seguirem propulsant L’Alcora Industrial amb la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis al polígon industrial Foia Ferraes i el desbloqueig del PAI Camí Santa, el primer PAI industrial del nostre municipi.

Amb la modificació de crèdits també agafarà impuls L’Alcora Verda mitjançant projectes com la rehabilitació de la piscina de Sant Vicent, la remodelació de parcs i zones verdes, neteja i desbrossament dels tolls del riu a fi que puguen estar habilitats com a zones de bany abans de l’estiu, l’adquisició de contenidors...

I, com no, continuarem potenciant L’Alcora Viva. Tenim tantes ganes de reprendre aquest projecte i ho farem només la situació sanitària ho permeta amb moltes i molt diverses activitats, millorarem els esdeveniments consolidats i sumarem noves iniciatives.

El benestar animal és una altra de les àrees prioritàries per al Govern de l’Alcora, per això, entre altres accions, millorarem el servei de recollida d’animals vius i implantarem el sacrifici zero.

Totes aquestes actuacions estan destinades a construir una ciutat més accessible, sostenible, amable i inclusiva, amb més i millors infraestructures i serveis, amb majors cotes de benestar. L’Alcora que volem i mereixem.

Alcalde de l’Alcora