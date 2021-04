La setmana passada, els parlava de com la sentència del cas Piaf ha tornat a posar sobre la taula quins han estat i són els objectius de cadascú enfront d’un procés que s’ha allargat durant una dècada. El nostre és clar: defensar Vila-real davant els abusos, excessos i il·legalitats del PP.

Des que, el 2012, vam detectar irregularitats en factures a l’empresa Piaf --condemnada pel cas Gürtel-- per valor de 600.000 euros, endossades a un banc per l’exalcalde, Juanjo Rubert, quan ja estava en funcions, no hem deixat de lluitar perquè el poble de Vila-real no haguera de pagar ni un euro que no corresponguera. Les proves practicades en el judici són de gran ajuda per a continuar defensant que els 600.000 euros en factures que vaig anul·lar no s’han de pagar.

Objectiu, doncs, complit. La sentència del cas Piaf avala la gestió de l’equip de govern, ens dóna més armes per a seguir defensant-nos en els set procediments encara pendents, i castiga els responsables. En concret, condemna als dos últims exalcaldes del PP, Juanjo Rubert i Ramón Tomás, per un delicte continuat de prevaricació. Amb ells, condemna també a un conseller de l’empresa Piaf com a cooperador necessari de la trama. Perquè hi havia trama i així ho deixat clar la Justícia.

Els tres magistrats veuen clara l’aliança entre el PP de Vila-real i Piaf i la immensa majoria de tot el que vam posar en coneixement de la Justícia ha quedat acreditat com a il·legal. Castiga als responsables. Avala la gestió de l’Ajuntament i l’actuació responsable que hem fet, i ens dóna, així, més armes per a seguir lluitant per Vila-real. Per aquest motiu i perquè, a pesar de les manipulacions interessades del PP, el cas Piaf mai ha sigut una caça de bruixes política, no presentarem recurs.

La sentència

Però anem per parts: què diu la sentència? En el cas de la prevaricació, confirma que gran part de les irregularitats detectades per la Comissió d’Investigació municipal són il·legals. Però perquè una il·legalitat siga considerada delicte ha de ser molt greu i cal demostrar que es fa a propòsit. En el judici, s’ha demostrat que es va produir prevaricació en el trinquet municipal (521.400 euros) i la reforma de la segona planta de Ca la Vila (166.814 euros).

Respecte a la malversació, diu que no s’ha pogut acreditar, perquè no s’han practicat proves, que les obres il·legals van costar més del que tocava i perquè gràcies a aquest equip de govern no s’han pagat els endossos il·legals. En el tema de la falsedat, tot i que s’han confirmat algunes factures falses, no s’ha pogut demostrar qui les va falsificar. També diu que hem actuat amb serietat, rigor i bona fe; per tant, l’Ajuntament no haurà de pagar costes processals.

I ara? Doncs ara, a seguir defensant cada euro dels vila-realencs. I, si podem demostrar que pel trinquet i la segona planta de l’Ajuntament es va pagar més del que tocava, en el moment que la sentència siga ferma, estudiarem les possibles responsabilitats patrimonials per a reparar el dany causat a l’Ajuntament. Continuarem com sempre, amb serietat, lluitant per la nostra ciutat, Vila-real.

Alcalde de Vila-real