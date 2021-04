Els he de confessar que aquesta setmana volia escriure sobre la nova llei de canvi climàtic, una llei necessària, però que abans de nàixer ja està obsoleta. Però l’actualitat m’ha passat per damunt. Perquè és una notícia pèssima per la ciutat de Castelló i les seues comarques, que el govern de Madrid haja donat via lliure a l’ampliació del port de València.

L’alcalde de la ciutat, Joan Ribó, té motius més que de sobra per oposar-se a un projecte que amb la nova realitat climàtica i econòmica és anacrònic i perillós. L’ampliació té afeccions mediambientals al sud de València, té conseqüències sobre la mobilitat de la ciutat que haurà de suportar un increment de camions, però sobretot, és persistir en un model econòmic que no beneficia a l’economia productiva. Serà una grandíssima inversió pública, amb un retorn social més que qüestionable.

El primer que cal saber és que el creixement del port de València condemnarà el port de Castelló, i per això sobta, que Paco Toledo, expresident del PortCastelló, haja permés aquesta maniobra. Sembla inconcebible que gastem diners públics en entitats públiques perquè acaben competint entre elles.

Castelló ha d’invertir per crear accessos al port des del sud i ho farà en la plataforma intermodal (que ja recull el Pla General) per a millorar el nostre posicionament com a espai logístic. Eixes inversions no tindran sentit si a 60 quilòmetres es crea ara un macroport amb infraestructures faraòniques. Ni tampoc si --com vam prometre dins de la febra electoral els socialistes José Luis Ábalos i Ximo Puig— es gasten 400 milions d’euros en un túnel subterrani que comunique el port de Sagunt amb el de València. Tots els diners invertits a Castelló no serviran per res.

L'equilibri territorial

Des de Compromís pensem que l’estratègia portuària i logística de la Comunitat Valenciana, s’hauria de fer tenint en compte, l’equilibri territorial i la resta de ports. Dit d’altra manera, València no pot planificar sense tenir en compte a Castelló i ni a Alacant. Algú hauria de recordar al president del port de València que la seua empresa és donar servei logístic a l’economia productiva del país, i no créixer a costa dels altres.

No sé si ho saben, però en les maniobres per poder justificar l’ampliació del port de València, ens van furtar el tràfic de contenidors del port de Castelló, fent-lo gairebé inexistent. Alhora, van incrementar els camions a València i van portar a desenes de persones del Grau i de Castelló a l’atur. Els de llocs de treball que es van perdre a Castelló no ha suposat un increment a València.

La realitat és que el que necessita el port de València (i el de Castelló) és el corredor mediterrani, per a incrementar la seua competitivitat. És escandalós el silenci de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat valenciana. Aquest model de creixement no beneficia ningú i, el més important, perjudicarà moltes famílies i moltes empreses que depenen directament de l’activitat portuària.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament i la Diputació de Castelló