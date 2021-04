Como hay elecciones autonómicas en Madrid parece que las haya en toda España. Es el efecto centralidad, incrementado de forma notable al estar en juego dos modelos. Los madrileños han de elegir entre izquierda y derecha. Hacía tiempo que no se veían tan claramente los dos bloques. Desde los años más intensos del bipartidismo en nuestro país. E incluso entonces no era algo tan obsceno como en la actualidad. Tan pornográfico. Tan dual. Derecha o izquierda. El centro no existe. La virtud ha desaparecido.

Dicho esto, cabe recordar que Madrid no es Valencia. Sus elecciones y las nuestras se parecen, pero no son iguales. Allí tienen a Más Madrid como elemento propio y aquí tenemos a Compromís. Allí tienen al rancio Gabilondo, y aquí a Puig. Allí cuentan con… Bueno, sí. Las dos comunidades se parecen muchísimo más de lo que unos y otros están dispuestos a admitir. Por eso la clase política valenciana mira aquellas elecciones y estudia cada movimiento del contrario. Porque lo que allí suceda se puede replicar en muchos territorios. En el nuestro también.

Incluso en lo peor de la política, en la algarada callejera promovida por según qué fuerzas, nos parecemos. En Vallecas vimos cómo se las gastan los violentos, con unos duros enfrentamientos con la policía. Y en Valencia ya hemos visto algo similar en el pasado. Nadie sabe qué ocurrirá mañana, aunque espero que la cosa vaya a mejor, la verdad.

Escritor