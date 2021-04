Hoy en día, a tenor del contexto político en el que estamos, la lucha por hacer valer los principios de verdad, justicia, reparación y deber de memoria como garantía de no repetición es más necesaria que nunca. Hoy tenemos que seguir trabajando por recuperar y difundir la memoria democrática. Por eso, lo que vivimos en el último pleno es inaceptable. Es inaceptable que el equipo de gobierno del Partido Popular de Segorbe acepte la donación de un busto del dictador Franco.

La Ley de Memoria Histórica indica que las administraciones públicas tienen que tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la revuelta militar, de la guerra civil y de la represión que se produjo en la dictadura.

No obstante, el Partido Popular de la localidad parece no entenderlo y se negó a rechazar esta donación del busto del dictador. El grupo municipal socialista votamos, como es lógico, en contra de esta donación porque exponer este busto supondría incumplir la Ley de Memoria Histórica, al tiempo que agradecimos el resto de obras que quiere dar el artista de la misma, que entendemos enriquecería a nuestro pueblo.

Tenemos que continuar dando pasos adelante y no retroceder, como sería exponer este busto en nuestro pueblo. Por eso, esperamos que nunca llegue a formar parte del patrimonio municipal y menos que se vea expuesto en algún lugar de Segorbe. Desde el partido socialista siempre hemos impulsado la Ley de Memoria Histórica para la reparación de las víctimas del franquismo. No entendemos que el Partido Popular de Segorbe esté haciendo como si no pasara nada con un tema tan serio como es la condena de la dictadura franquista. Por eso, pedimos al equipo de gobierno del Partido Popular que reconsidere su posición, negocie la donación y cumpla la ley.

Portavoz del grupo municipal socialista de Segorbe