En febrer de 1991 es creava, per la Llei 3/1991, de 19 de febrer, la quarta universitat pública de la Comunitat Valenciana, la Universitat Jaume I de Castelló (UJI). Abans d’aquesta creació, a Castelló, ja existien dos centres d’ensenyament superior: l’Escola de Magisteri que funcionava des de principis del segle XX i el Col·legi Universitari de Castelló, conegut popularment com el CUC, que començà a finals de la dècada del seixanta. Primer, com a centres adscrits i després, integrats en la Universitat de València.

Ara fa just 30 anys de l’inici de la Universitat i del nomenament, en abril de 1991, de Francesc Michavila Pitarch com a rector. Una de les seues primeres accions va ser encomanar a l’arquitecte Antonio Fernández Alba el disseny i ordenació urbanística de la nova Ciutat Universitària. La maqueta d’aquest estudi es va mostrar en una exposició itinerant a tota la ciutadania castellonenca.

El curs 1991/92, va ser el primer, amb 5.509 estudiants matriculats. La primera lliçó inaugural va estar a càrrec d’un Premi Nobel de Química, Aaron Klug, no es podia haver començat de millor forma. El rector Michavila va estar des de l’estiu de 1990, previ a la creació, fins octubre de 1993. Durant el seu mandat es va implantar el Model educatiu propi de la UJI; es contractà a professorat amb estades en universitats estrangeres... Pel que fa a les obres es condicionaren els espais de l’antic CUC, es van fer intervencions en el campus Herrero i en el de la Penyeta Roja; a la vegada que s’iniciaven les obres en el nou campus del Riu Sec amb el desbrossament, ja que eren tot bancals de tarongers, i amb la construcció de la galeria de serveis, és a dir l’anella subterrània per a recollir l’aigua de pluja, les conduccions de clavegueram i les diverses instal·lacions. Aquesta galeria va seguir el model de l’École Polytechnique Fédéral de Lausanne.

El curs 1993/94 s’iniciava amb un canvi de rector, el 19 d’octubre de 1993 es nomenava al professor Celestino Suárez Burguet rector de la UJI, qui va continuar la labor desenvolupada per l’anterior. Durant el seu mandat es finalitzà la galeria de serveis i es va construir el primer edifici del campus, la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Les inscripcions d’estudiants augmentaven, passant a 7.295, al temps que es contractava més professorat.

Fernando Romero Subiron, en 1995 és elegit rector fins juny de 2001. Durant aquest període s’aprovaren els Estatuts; es consolidaren les estructures organitzatives; hi hagué un creixement de l’oferta acadèmica; una bona dotació i millora en infraestructures d’investigació i es va dotar de mecanismes de gestió, aleshores nous dins del sistema universitari espanyol com: el Pla de Gestió de la Qualitat, el Pla de Comunicació o el Pla Estratègic. A nivell d’infraestructures es varen inaugurar els edificis de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, la Biblioteca, el Rectorat, l’Institut de Tecnologia Ceràmica, i l’Àrea Científica Tècnica.

Coincidint amb el desè aniversari de la Universitat, era elegit rector, Francisco Toledo Lobo que va estar 9 anys. En aquest període es va apostar per l’excel·lència tant en la docència com en la investigació o en la gestió per adaptar-se a les noves normatives (LOMLOU, pla Bolonya...), aconseguint, l’any 2010, el segell d’excel·lència europea 500+. Pel que fa a les infraestructures, es va posar en marxa l’accés nord al campus, l’àrea comercial de l’Àgora, l’ampliació de la biblioteca, la Facultat d’Humanitats, l’edifici de Consell Social, jardí dels sentits, zona esportiva, la piscina, Paranimf, Espaitec1, escola infantil... i es va adquirir i restaurar, al cor de la ciutat de Castelló, l’edifici la Llotja del Cànem, com a seu de l’UJI.

Vicent Climent Jordà va estar com a rector, des de juny de 2010 fins juny de 2018. Destaquem d’aquesta etapa: la finalització de la renovació de tota la oferta acadèmica de titulacions per adaptar-les a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Es va aprovar, entre d’altres, el codi ètic de l’UJI. En juny de 2011, coincidint amb el 20è aniversari, s’aprova la nova Facultat de Ciències de la Salut i els estudis de Medicina i Infermeria i l’any 2013, es va posar en marxa l’Escola de Doctorat. En 2017 es va inaugurar la seu del Menador i la primera fase de l’edifici d’aquesta Facultat. Durant sis anys el rector Climent va ocupar la presidència de la Xarxa de Biblioteques Universitàries Espanyoles (REBIUN-CRUE).

En les últimes eleccions de 2018, va resultar elegida la primera rectora de la nostra institució i una de les primeres a nivell estatal, Eva Alcón Soler. En aquests tres anys de mandat que portem ha apostat per la internalització dels estudis i la investigació; s’han creat nous graus i l’Observatori de la Recerca. Pel que fa a infraestructures s’ha invertit en la Casa de l’Estudiantat, equipaments com el CIRTESU, capdavanter en robòtica subaquàtica, i l’impuls a projectes com el nou edifici de transferència i innovació. L’últim any, marcat per la pandèmia, lluny de paralitzar la universitat, ha servit per a donar un major impuls a la transformació digital en la gestió i als recursos d’informació electrònica com suport a la docència i la investigació. Així, ara posem en marxa el consorci de biblioteques universitàries públiques valencianes (BUVAL).

Aquesta breu ressenya històrica està basada en la informació facilitada directament pels rectors i en la documentació institucional. Analitzant la trajectòria d’aquests trenta anys de tots els rectors i ara la rectora amb els seus respectius equips de govern i com a representants de tota la comunitat universitària, veiem que s’ha anat construint sobre el ja construït (és a dir, no ha hagut cap trencament en el que ha realitzat cadascun dels rectors). S’ha fet molt i molt ben fet. La Universitat de Castelló, ara amb prop de 14.000 estudiants, ha contribuït al desenvolupament territorial; és una universitat moderna, dinàmica, innovadora i molt integrada en el seu entorn. Disposem d’infraestructures i instal·lacions adequades per a facilitar una bona docència i investigació. Però el més important de tot és l’equip humà: estudiants, professors i personal d’administració que amb el seu esforç i il·lusió fan que l’UJI estigue molt ben posicionada i reconeguda a nivell nacional i internacional.

*Director de la Biblioteca de la Universitat Jaume I