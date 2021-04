Cuando el pasado enero, la Generalitat lanzó a los ayuntamientos el reto de tramitar las Ayudas Paréntesis, tuvimos claro que debíamos darles la máxima prioridad para que las cantidades económicas aportadas por Generalitat, Diputaciones y los propios Ayuntamientos llegaran cuanto antes a las empresas locales que podían solicitarlas. Así lo hemos hecho: el Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre ya ha tramitado el total de solicitudes presentadas concediendo 247.000 euros en ayudas, cuando el total asignado era de 337.000 euros. Esto supone un sobrante de 90.000 euros que repartiremos entre las empresas que, debido a las medidas para evitar el contagio tuvieron que cerrar a las 18.00 horas.

Ya hemos abierto el periodo para esta segunda fase y estoy convencido de que se tramitarán con la misma diligencia por los trabajadores municipales. Pero sabedores de la difícil situación económica que atraviesan no solo las empresas sino las familias en general, hemos querido poner en marcha la campaña Bo per a tu, bo per al poble, que repartirá 14.000 bonos de 5 euros, dos por vecina o vecino empadronados en nuestro municipio, para consumir en el comercio local, 70.000 euros. Esta acción va a ser doblemente efectiva porque las familias recibirán 10 euros por cada uno de sus miembros y, al mismo tiempo, los comercios recibirán el doble la cuantía económica, 140.000 euros, ya que por cada compra que se pague con un bono de 5 euros, los vecinos deberán aportar 5 euros más. Pensamos que de esta manera dinamizamos la economía local e incentivamos que nuestros vecinos y vecinas elijan nuestro comercio.

No acaba aquí nuestra implicación con las ayudas económicas, ya que habilitamos una línea para que los establecimientos que deban cerrar sus puertas debido a un contagio, puedan tener una compensación económica. Y más, que las empresas de nuestro municipio que apuesten por la digitalización, integrándose en el centro comercial digital, tendrán la cuota inicial pagada y recibirán formación gratuita. Nuestro objetivo está claro: llegaremos hasta donde podamos para que el máximo número de nuestros ciudadanos puedan recibir una ayuda. Pero para eso necesitamos que la Generalitat nos conceda la competencia impropia –que solicitamos el pasado mes de febrero- o lo que es lo mismo, se nos autorice a que estas ayudas puedan llegar a sectores sobre los que los Ayuntamientos no tenemos competencias, asumiendo y pagando de nuestras arcas municipales lo que otros organismos deberían cubrir.

*Alcalde de Alcalà-Alcossebre