L’Ajuntament d’Almassora pot perdre una quantiosa ajuda que vam aconseguir estant Compromís al govern: 5 milions d’euros, gran part dels quals no rebríem si no s’executen els projectes en el termini previst. L’equip de govern experimental PSOE-Ciudadanos ha llançat al fem el projecte del centre juvenil, al nostre parer molt necessari, i segueix sense executar d’altres tan importants com la pantalla verda o els relacionats amb la mobilitat sostenible.

Des de Compromís ho tenim clar: no podem deixar escapar ni un cèntim d’eixos diners que ens van atorgar al 2017, perquè el poble necessita eixos projectes i perquè la ciutadania i el moment exigeixen lluitar fins al final. La crisi provocada per la covid-19 ens ha deixat un futur ple d’incertesa.

Cal que aprofitem tots els recursos dels quals disposem per tal que ningú es quede arrere i millorar la vida de les persones, trasbalsada per la crisi sanitària, social i econòmica.

Ha quedat sobradament demostrat que els serveis públics són imprescindibles i que els necessitem forts. També que les institucions i les organitzacions més arrelades al nostre territori i més pròximes a la ciutadania són les que millor coneixen les necessitats de les persones i han de tindre una implicació directa en la reconstrucció econòmica que vindrà de la mà dels fons europeus. Així ho hem demanat en les diferents institucions, també a l’Ajuntament d’Almassora a través d’una moció.

Des de Compromís treballem perquè amb els fons del pla Next Generation UE no es repetisca la història de sempre: projectes fets des de Madrid amb la finalitat d’enriquir les empreses de l’IBEX 35. Tenim una oportunitat històrica i només serà possible si decidim des dels municipis, des d’Almassora, en què volem invertir eixos fons. Tan important és que es faça un repartiment equitatiu dels recursos com que es destinen a programes que contribuïsquen a un desenvolupament econòmic sostenible.

El pla de recuperació és una bona oportunitat per a desenvolupar un canvi de model econòmic i social i generar riquesa i ocupació al nostre poble. Les propostes de Compromís per a posar les bases per a un futur millor es fonamenten en valors com la justícia social, la igualtat d’oportunitats, la transició ecològica de l’economia, el feminisme o l’autogovern. El moment és ara.

*Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora