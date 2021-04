Algunas de las personas que tienen a bien leerme, me señalan que echo mano, muchas veces, de vivencias propias para redactar estas Cosas mías. Es muy cierto y no es un propósito nuevo en la literatura. Dostoievsky, Oscar Wilde, Ernesto Sabato, Gonzalo Torrente y otros muchos, hicieron uso de su biografía para cuajar algunos de sus celebrados textos. Dios me libre de compararme a ellos. En último extremo solo se trata de beber en buenas fuentes. Viene este introito a cuento del artículo de hoy. Ayer fui a una joyería para ensanchar la alianza de la que fuera mi esposa, para llevarla junto a la mía. En el camino de vuelta se me ocurrió escribir de estos aros nupciales.

No es nueva esta costumbre nupcial que ya se halla documentada hace 5.000 años en el Egipto faraónico, en el que los desposados se intercambiaban aros realizados con cuero o esparto. Sin duda la cultura romana fue la que más aportó a la simbología que hoy tienen las alianzas del desposorio. Bien se sabe que cuando se establecía un compromiso, el novio entregaba al padre de la novia, un anillo como forma de «adquisición» de la mujer --me duele esta apostilla--. Las alianzas conocieron un sinnúmero de variaciones en el medievo, enriquecidas con gemas y un puzle de superpuestos, sobre todo entre los desposados pudientes. La que soy se utiliza, con una sección de media caña en la banda, tiene un origen judío. El círculo, para la cultura hebrea, simboliza el infinito (doblado desde los bordes es la matemática cinta de Moebius) como referencia a la eternidad del matrimonio. Por eso yo le rogué a mi buen amigo Sergi, el orfebre, que al ampliar mi alianza, no borrase el nombre de Marisa grabado en su envés.

Cronista oficial de Castelló