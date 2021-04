La situació urbanística de la Marjaleria és un dels comptes pendents de l’Ajuntament de Castelló amb la seua ciutat des dels 80. Encara hi ha qui diu que el Partit Socialista va perdre l’alcaldia en 1991 per l’intent de retornar la legalitat a la zona, una mena d’advertència que es recorda quan es parla de com gestionar l’equilibri entre la riquesa ambiental i els interessos veïnals en les prop de 4.000 vivendes edificades fora d’ordenació. Dissabte passat vaig estar amb alguns d’eixos veïns i veïnes, amb vivendes en les partides de Bovar, Molinera i Senillar, afectats per l’aigua en parcel·les i vivendes, i molt cabrejats (amb una part de raó) per la suposada inacció de l’Ajuntament. Hi ha aigua quan abans no hi havia probablement pel deteriorament de la infraestructura de dessecació construïda en 1973 per augmentar la productivitat agrícola, i que hui continua en funcionament, però amb un desgast evident.

Inversions

En les últimes dos dècades s’han executat inversions contra les inundacions determinades pel Pla d’Acció Territorial de Prevenció del Risc d’Inundació (PATRICOVA) que permeten minimitzar moltíssim els danys per pluges en la zona, així que el veïnat ens demana emprar eixa infraestructura per evacuar l’aigua de l’aqüífer que la danyada la infraestructura de dessecació danyada, per l’edificació de vivendes fora d’ordenació, no arriba a bombejar. Semblaria raonable, si no fos perquè la legislació ho impedeix. Ja en 1975 el Conveni Internacional de Ramsar prohibia la dessecació d’aiguamolls, un acord que es va materialitzar en la Llei d’Espais Naturals de 1994 de la Generalitat valenciana. L’Ajuntament de Castelló va tractar aleshores d’esquivar eixa llei evitant catalogar la Marjaleria com un aiguamoll per evitar restriccions, però la reforma de la Llei de 2016 posterior a la sentència contra el PAI Benicàssim Golf incloïa que era aplicable a totes les marjals, estigueren o no catalogades.

L’enorme riquesa ambiental de la nostra Marjaleria s’ha d’encaixar amb els interessos del veïnat que durant anys han patit també la inacció, els dubtes, i quan no les mentides, de l’administració pública. En eixe camí per resoldre eixe complex dilema obert des de fa 40 anys des de la transparència, la legalitat vigent i la conservació dels valors ambientals bàsics per a la vida, confie, ens podrem trobar una majoria de la ciutat.

Portaveu de Podem EUPV a l’Ajuntament de Castelló