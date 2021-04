La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha estat la precursora i protagonista d’una iniciativa que situa les persones més vulnerables al centre de l’acció política i, per descomptat, garanteix que cap d’elles quede enrere. Parle del pla Convivint, una estratègia en infraestructures de Serveis Socials que suposa una inversió de 561 milions d’euros per a la reforma o per a la creació de 247 instal·lacions destinades a residències i centres de dia per als col·lectius més vulnerables, com les persones majors, les persones amb diversitat funcional i problemes de salut mental, centres d’atenció diürna destinats a la infància i adolescència i centres de la xarxa de dones víctimes de violència masclista.

Una gran notícia perquè garanteix la creació de 6.600 noves places públiques al territori valencià i possibilitat que tots els departaments territorials de Serveis Socials de la Comunitat tinguen recursos d’atenció immediata a menys de 20 minuts (si és diürn) i a 30 minuts (si és residencial).

En concret, per a Castelló, suposarà la millora i creació de cinc projectes, el més important serà la construcció de la Residència de gent gran del carrer Onda, que a més serà també centre de dia. A la ciutat també es construiran un centre de dia d’inserció sociolaboral i un centre d’emergències per a víctimes de violència masclista i es milloraran la residència Lledó de persones majors i dependents i la Residència Verge de Lledó (assistència a infantesa i adolescència).

El pla Convivint també funcionarà com a tractor de l’economia valenciana des d’una «perspectiva feminista», basada en la revalorització de les cures i l’economia de criar, cuidar i curar, ja que es preveu que puga crear més de 3.500 llocs de treball directes des d’una òptica de qualitat i estabilitat, amb una accessibilitat universal per a un servei de proximitat. És un canvi radical que estén el model públic i desenvolupa una assistència més humana i pròxima, ficant, de nou, a les persones primer.

Portaveu adjunta de Compromís per Castelló