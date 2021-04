En aquel tiempo, antes de incorporarme a la Universidad, impartía Filosofía en el Instituto y, entre las materias, el programa incluía una parte de Metafísica. Y aquel día, en clase, teníamos que hablar de la «nada», ¡casi nada! A poco de empezar, una alumna muy avispada me interrumpió, probablemente porque yo me enrollaba mucho o ella no entendía nada: «¿Pero qué es la nada?». Pues, pues… dije titubeando, voy a darte una definición muy escueta que recuerdo de un científico metido a filósofo, creo que se llamaba Lichtenberg: «La nada es como un cuchillo sin mango al que le falta la hoja». La perplejidad y la risotada fue general. Después, tras muchos años, la definición me parece genial. Ni Heidegger, ni Sartre lo hubieran plasmado tan gráficamente, aunque dijera el primero (y también Leibnitz y otros) aquello de «¿por qué hay algo y no más bien nada?», que tampoco es moco de pavo. Y es que la nada anonada, decía Carnap.

Pero, ¿a qué viene todo esto? Pues… a nada, simplemente. Es que desde hace un tiempo, a hurtadillas, veo o leo por curiosidad algunos programas, artículos, tertulias o como quiera llamarse, en los que se grita, se ofende, se critica al prójimo sobre cuestiones personales, triviales, íntimas, a mi modo de ver. Y, lo más sorprendente, con nutrida audiencia. Ignorados quedan, muchas veces, problemas graves, personalidades relevantes y cuestiones que consideramos culturalmente de magnitud. ¿Qué pasa, entonces? Nada. Es la demanda del público, de cierto público que, en un ejercicio casi circense, nos traslada de la nada a la nada. Y esto es lo que mola. No entiendo ese éxito. Me anonada tanta nada. Hay que ir a la cuchillería y ponerle mango y hoja al cuchillo. Ya.

Profesor