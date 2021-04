Más de media década venimos recordando gracias a la ONU que este planeta que habitamos hemos de cuidarlo para que nos siga albergando, tanto a los seres humanos, como a la fauna y flora.

La llegada del covid-19 nos ha dado una clara lección de lo mal que lo hemos hecho en cuanto a la preservación de nuestro planeta, de nuestra madre tierra.

Es importante mantener la lucha contra el cambio climático, importa y mucho, porque la pandemia que hoy vivimos nos ha alertado que debemos seguir el camino de la transición ecológica, que hacemos tarde, que es importantísimo escuchar a la ciencia y además es vital una acción colectiva y global. A lo largo de estos últimos años se han venido desarrollando las cumbres climáticas, que son las reuniones organizadas por la ONU, donde las distintas delegaciones de los gobiernos intentan llegar a acuerdos globales para disminuir sus emisiones de CO2.

El 22 de abril, Día de la Tierra, miles de organizaciones y millones de personas se movilizan en el planeta por el medio ambiente. Es tarea de las instituciones trabajar para crear conciencia sobre un estilo de vida sostenible y trabajar por ello. En este sentido, el pasado año en abril, el gobierno central de coalición envió a Bruselas el Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030, con una inversión de 241.000 millones de euros en 10 años y con un efecto multiplicador de un euro público por cuatro euros privados. Además de un aumento de entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales y con el objetivo de lograr una reducción de un 23% de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros.

Retos de la emergencia climática

Es cierto que actualmente todos los gobiernos del mundo están centrados en luchar contra las consecuencias inmediatas de la crisis provocada por el coronavirus, pero los grandes retos de la emergencia climática están y hay que tenerlos en cuenta. Tras el freno a la actividad industrial y comercial en estos meses, la forma en como hagamos la reconstrucción de nuestras economías va a tener un gran impacto en la sostenibilidad de nuestro planeta. La ampliación del puerto tiene consecuencias medioambientales, la instalación de parques fotovoltaicos en zonas rurales, también.

Está también el gran aporte de la sociedad civil por concienciar respecto a este simbólico Día de la Tierra. No solo cada 22 de abril, sino todos los días, debemos buscar que nuestras vidas sean más conscientes sobre esto. Me gustaría trasladar aquí algunas recomendaciones de una niña de sexto de primaria, hija de una amiga mía, que plasmó en un trabajo sobre sostenibilidad: «Elimina las cosas dañinas de tu vida diaria ahora. Ya sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero no tienes que hacer todo a la vez. Como primer paso, podrías eliminar la energía nuclear de tu vida y cambiar a la electricidad verde. Díselo a tus padres. También podrías prescindir de la moda barata y buscar etiquetas sostenibles. Díselo a tus primas mayores. Por otra parte, podrías evitar las tazas de café para llevar. Esto puedes decirlo a tus tías que trabajan en la oficina o limpiando casas. El Día de la Tierra podría ser un día adecuado en el que cinco o 10 cosas nocivas para nuestro planeta desaparezcan de tu vida diaria».

Con estas recomendaciones el Día de la Tierra puede servir para iniciar un cambio importante en nuestras vidas. ¡Empecemos!

Diputada de Unides Podem por Castellón en Les Corts