Nuestra citricultura sufrió en el 2020 graves pérdidas como consecuencia de la plaga conocida como el cotonet de les Valls. Si no se autoriza por el Gobierno el único tratamiento efectivo para hacer frente a esta plaga, en el 2021 quedará arrasada la práctica totalidad de la cosecha, especialmente en el sur de la provincia de Castellón.

Los citricultores vienen solicitando del Gobierno la concesión de una autorización extraordinaria del uso de los productos basados en metil-clorpirifos, autorización que estaría amparada por la Unión Europea, dada la gravedad de la plaga. Y así lo defendió mi compañero Vicente Martínez Mus ante el ministro Planas, pero nos encontramos con que el Ministro se niega a activar el mecanismo establecido en el propio Reglamento de la UE, y con ello se niega a salvar nuestros cítricos, sin que exista además una solución alternativa.

Desde el PP vamos a seguir exigiendo esa autorización, que sí ha sido emitida por Gobiernos de otros países de la Unión Europea, como Italia. No entendemos la cerrazón de Sánchez y Planas, ni la actitud pasota de Puig y la consellera Mollà, que callan y no actúan ante la problemática. Pero en el PP no nos rendimos, seguiremos defendiendo uno de los sectores más importantes de nuestra tierra, la citricultura, sustento de cientos de familias en Castellón. En el próximo pleno del Senado defenderemos una iniciativa para exigir al Gobierno que actúe inmediatamente para evitar que nuestras cosechas de naranjas se pierdan, y a su vez, exigiremos ayudas económicas para los productores de cítricos afectados por la plaga, a fin de paliar los efectos económicos generados por la falta de tratamiento antiplaga. Seguimos.

Senadora del grupo parlamentario popular