En 2019, l’equip de govern de la nova Diputació vam iniciar les rondes de consulta amb totes les alcaldesses i alcaldes de les nostres comarques i vàrem prendre nota de les reivindicacions que ens feien. La majoria coincidien a assenyalar la dificultat, especialment dels pobles més menuts i en època estival, per cobrir serveis bàsics a causa de l’increment de veïnat i la falta de personal municipal que s’evidencia amb l’arribada de població flotant.

Vista la necessitat, el servei de Promoció Econòmica va actuar i va posar en funcionament el Pla d’Ocupació 2020, a pesar de la paralització administrativa de l’estat d’alarma. Van ser 850.000 euros de pressupost destinat a lluitar contra l’atur i a reforçar l’acció dels ajuntaments. Un programa que es va dissenyar amb cura i de manera molt flexible, ateses les circumstàncies del moment. S’adheriren 132 dels 135 ajuntaments.

Queda patent que es tracta d’una acció necessària, però que, cal recordar, el PP havia substituït el darrer any de govern de Moliner, amb Salvador Aguilella al capdavant d’aquesta àrea, per un programa destinat a l’empresa privada, que no va tenir adhesions. Ocurrències estèrils de caire electoralista que van deixar sense executar, en 2019, un milió d’euros per a foment de l’ocupació.

Enguany, hem incrementat els fons del Pla d’Ocupació un 40%. En total, destinem 1,2 milions a pal·liar els efectes de la crisi de la pandèmia en les famílies. A Compromís insistim que les administracions hem de ser motor econòmic i escut social i amb aquesta intenció reforcem aquestes subvencions. Clar i ras: escoltem, programem i actuem. Queda camí a fer, però anem per la bona senda.

Diputat provincial de Promoció Econòmica, Ocupació i Internacionalització