Segons l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), un diàleg és una conversa entre dues o més persones. En la seua segona accepció, es defineix com la discussió o negociació amb la finalitat d’arribar a un acord entre diferents posicions. Sense llevar valor a una senzilla conversa, per al tema que vull tractar, trio --sense dubte-- la segona accepció.

La línia de Molt Alta Tensió (MAT) ha omplit novament l’actualitat. Per posar en antecedents, introduiré que a la província de Castelló hi ha dues iniciatives projectades: una de Forestalia i una altra de Red Eléctrica Española (REE), clarament diferenciades. Són projectes que, pel que suposen en les seues afeccions visuals, de seguretat i econòmiques, estan generant una resposta en el territori de manera clara per poder evitar-les. Per això, estos dies hem tornat als pobles afectats, per a recollir sensibilitats i reivindicacions de la ciutadania i corporacions.

A la subestació elèctrica de Freiximeno (Morella), vam escoltar als veïns i veïnes, vam escoltar allò que havien de transmetre’ns, la seua queixa, les seues propostes i alternatives que, ningú com elles i ells, per a plantejar-les. Perquè el respecte a la manera de viure a les nostres comarques, ha de ser la regla d’or per ajudar al seu progrés.

El mateix vam fer a la Mata, on el portaveu del grup socialista municipal, Blai Peñarroya, i l’alcalde, Jorge Royo, ens van contar la paradoxa de què la línia pot anar soterrada en algunes parts del seu trajecte, però quan travessa les zones habitades, no, zones on s’espera que els puga sobrevolar una teranyina de cables difícils de desentranyar.

Per això, des del partit socialista, anem a ser clars: ens oposem a este projecte de Forestalia.

Més de 10 anys treballant

Pel que respecta al pla de REE, on els alcaldes i portaveus socialistes porten més de 10 anys treballant la seua modificació i s’han fet avanços substancials, també arribarem fins a Atzeneta del Maestrat, on ens vam comprometre amb l’alcalde, Santiago Agustina, que traslladarem a REE la necessitat de canviar el traçat al seu pas per la localitat, qüestió que encara està tractant-se amb l’empresa. L’alcalde fa molt que lluita incansablement per protegir el territori. I nosaltres compartim eixes inquietuds, per la qual cosa, activarem els actes polítics i administratius al nostre abast per minimitzar les afeccions. Per un projecte consensuat i responsable, que respecte el territori i a la seua gent.

Jo dorm tranquil sabent que la Direcció General de Paisatge i la Conselleria de Medi Ambient estan fent el que toca, com han fet els nostres alcaldes i alcaldesses, i que van a defensar el nostre territori i, com no, a la seua gent, perquè es molt complicat que ningú impose un dibuix a Atzeneta o a La Mata sense el seu consentiment com administració autonòmica. El govern del Botànic de Ximo Puig va a vetllar en tot moment per salvaguardar el territori. I difícilment ningú els va a passar per damunt. És la diferència respecte a temps anteriors.

La cosa va ser senzilla. Anar i escoltar. De vegades em pregunte per què costa tant parlar amb la gent. Acostar-se i dialogar. Per què nosaltres, el partit socialista de la província de Castelló, no ens oposem a les energies renovables. En absolut. I pensem de manera clara i convençuda que es pot fer compatible amb el respecte al nostre territori. I a les empreses els correspon dependre a escoltar. Estic segur que així potser. Correspon dialogar de nou, no tardem.

Secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló i diputat autonòmic