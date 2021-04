El 6 de juny de 2011, en temps de descompte i a falta de cinc dies de deixar l’alcaldia, el PP es va afanyar per tallar la cinta que donava per inaugurat el Centre de Tecnificació Esportiva. Inaugurat però sense acabar, com tantes altres coses que vam haver d’acabar el govern del canvi. Pagats com estaven per haver balafiat prop de 30 milions d’euros, sobrecostos de Ciegsa inclosos, en un edifici mastodòntic, era precís fer-se la foto encara que no tingueren ni idea de com, quan ni per a què s’anava a usar. Un empastre més dels molts que ens va deixar el PP que vam haver de resoldre amb molt d’esforç, treball i diners.

L’empastre, però, era tan gran que encara segueix cuejant. Perquè aquell monstre de formigó que ens va costar prop de 30 milions tenia un sostre de palla que encara hui, 10 anys després, provoca filtracions al pavelló quan plou. Fins al punt que ens ha obligat a redistribuir els clubs locals en altres instal·lacions, per la qual cosa reiterem les nostres disculpes.

Aquest tipus d’empastre no és nou a Vila-real. El tipus de coberta del CTE és el mateix que ens va provocar tants maldecaps en el col·legi José Soriano, amb filtracions sobre el menjador dels xiquets, fins que li vam poder donar una solució a través del pla Edificant de la Generalitat valenciana. Sostre marca de la casa Ciegsa, empresa pública creada pel PP en el Consell que està sent investigada per sobrecostos (més de 1.000 milions, segons els auditors de la Generalitat), presumptes empleats amb sou que no anaven a treballar i presumpte finançament il·legal del PP.

Assumint reparacions

Com en el José Soriano, i davant el silenci de la Conselleria d’Educació a les reiterades reclamacions que li hem fet, l’Ajuntament hem anat assumint reparacions puntuals fins a una despesa de 1180.000 euros. Però ja no podem més. Es tracta d’un problema estructural que li correspon a la Generalitat valenciana i així li ho hem exigit al conseller Marzà, després de tractar la situació en la comissió mixta de seguiment del conveni del CTE. Vila-real no abonarà ni un euro més.

Hem treballat molt per fer d’aquell edifici faraònic buit de contingut un recurs útil, emblema de la Ciutat de la Salut i de l’Esport que és Vila-real. La residència està cedida a la Conselleria de Sanitat com a hospital auxiliar en la lluita contra la covid-19. La piscina està plenament integrada en la xarxa municipal per a l’ús dels nostres clubs. El pavelló és lloc d’entrenament i activitats esportives, escenari d’esdeveniments singulars i espai per a competicions de tot tipus. Per a seguir fent del CTE el recurs útil que tots volem, necessitem que la Generalitat assumisca la seua responsabilitat i poder, així, tancar un capítol més dels empastres del PP a la nostra localitat.

Perquè l’empastre és del PP, però és a la Conselleria a qui li correspon ara donar solució definitiva. Com sempre, seguim fidels a la nostra aposta decidida i permanent per defensar on siga necessari els interessos de la nostra ciutat, governe qui governe, davant l’Administració responsable i amb independència del color polític. Vila-real, primer. De paraula i de fets.

Alcalde de Vila-real