El proper dimarts la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Almenara aprovarem les bases per a que les microempreses locals de menys de 10 treballadors que no van poder accedir a la primera fase del pla Resistir, puguen fer-ho ara i accedir a les ajudes que no pogueren al seu moment. D’aquesta manera, després de sol·licitar-ho, anem a aconseguir que tots els diners que ens corresponien del pla Resistir es queden a Almenara. Així, el que fem és que l’excedent que no va poder utilitzar-se al seu dia, ara es puga repartir de manera equitativa entre les microempreses locals que complisquen les bases de les ajudes.

Una vegada explicada la idea, toca posar números damunt la taula. Mitjançant les ajudes Parèntesi del pla Resistir a Almenara li van correspondre un total de 143.522 euros, que són finançats en un 15% per l’Ajuntament (21.528,30 euros), un 22,5% la Diputació de Castelló (32.292,45 euros) i un 62,5% per la Generalitat valenciana (89.701,25 euros), entitat va avançar els diners.

Una vegada ho vam conèixer, l’Ajuntament d’Almenara va ser un dels primers en aprovar les bases de les ajudes seguint les instruccions de la Generalitat i vam convocar el procés. Van ser un total de 37 microempreses i autònoms locals les que van complir amb els requisits que van poder accedir a un import global de 86.600 euros en ajudes, que per cert, ja hem pagat, també sent un dels primers ajuntaments en fer-ho.

Ara bé, una vegada tancat el procés, es va produir un excedent de 56.922 euros que no s’havien pogut invertir al nostre poble respecte de la quantitat assignada. Nosaltres volíem que aquestos diners repercutiren totalment a les microempreses locals i vam demanar poder fer una segona convocatòria per a poder distribuir aquestos diners entre aquelles microempreses que no van poder accedir a la primera fase i que s’han vist perjudicades per la pandèmia. D’aquesta manera, després de la Junta de Portaveus d’ahir, passarem les noves bases i convocatòria per la Junta de Govern del proper dimarts i només publicar-les les microempreses locals tindran 15 dies per a fer la sol·licitud.

Podran sol·licitar les ajudes aquelles microempreses amb un màxim de 10 treballadors, que han hagut de suspendre o reduir temporalment la seua activitat a conseqüència de la pandèmia, que estiguen al dia fiscalment i que estiguen domiciliades a Almenara amb data anterior al dia 1 del mes en què es presente la sol·licitud, i estar funcionant en data 31 de març de 2021.

Així, seguirem treballant per a que vinguen més ajudes a la nostra localitat i que tot l’import, com en aquest cas, puga ajudar al nostre teixit de microempreses i autònoms.

Alcaldessa d’Almenara i Secretària d’Organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló