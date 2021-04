En estos momentos no podemos desvincular la responsabilidad de ninguna actitud. Necesitamos ser más conscientes que nunca de la necesidad de la responsabilidad colectiva en todo.

Ir recuperando terreno a la pandemia, avanzando hacia la ansiada normalidad necesita del compromiso de todos. De todos.

Este fin de semana Peñíscola acogerá una importantísima prueba deportiva gracias a la valentía responsable de organización, instituciones impulsoras y, como no, de los participantes, no podía ser de otro modo. No es contradictorio, es definitiva y necesariamente complementario. El domingo se realizará en nuestra ciudad la novena edición del Infinitri Half Triathlon Peñíscola.

El evento se viene realizando desde el 2013, habitualmente en el mes de abril y siempre en distancia Half o media distancia, es decir, que los participantes comienzan por la mañana nadando 1.900 metros alrededor del castillo de Peñíscola, seguidos de 90 kilómetros de ciclismo por el interior de la comarca, para terminar con media maratón (21 kilómetros), justo antes de entrar en la plaza Santa María, en el corazón de la ciudad antigua, conocida mundialmente por ser escenario natural de la sexta temporada de la serie Juego de Tronos.

Estos últimos días estamos todos trabajando junto a la organización para facilitar el montaje de todo lo necesario para acoger la prueba y, lo que es más importante, reconociéndonos y apoyándonos en el esfuerzo colectivo de preservar la seguridad de todos los asistentes a la misma.

Medidas especiales

La organización, el área municipal de Deportes, la brigada municipal de obras y servicios, así como la Policía Local han coordinado un dispositivo de seguridad para la acogida del evento que cuenta con medidas especiales y controles de aforo para su desarrollo.

Además, teniendo en cuenta las restricciones sanitarias para el seguimiento presencial de la prueba, la organización facilitará la retransmisión de la misma, en su totalidad, por streaming.

El evento, en el que este año participarán alrededor de 400 triatletas, dispone de un protocolo especial por el covid-19 y cuenta con la colaboración de la Diputación de Castellón y el apoyo de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Todos, junto a la organización y la federación, estamos esperanzados en que esta apuesta sea un nuevo avance una nueva conquista en el camino hacia la normalidad. Ya lo conseguimos el año pasado y este año, estoy seguro, el éxito se volverá a repetir.

Todo mi respaldo a la verdadera artífice de esta hazaña, la organización de la prueba y los centenares de triatletas que quieren demostrar que, con responsabilidad, se puede.

Ánimo a todos y a disfrutar del fantástico escenario deportivo de la ciudad papal.

Alcalde de Peñíscola