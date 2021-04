Ahir el País Valencià va celebrar el 25 d’abril, el seu dia, el nostre dia, el dia que no es pot oblidar a Estellés quan escrivia allò de «no ser res si no s’és poble». No podem oblidar, ni oblidem.

No oblidem que ens ho varen voler llevar tot, i ara no ens volen donar el que els pertoca als valencians i valencianes, un finançament just per a poder viure com a la resta de l’estat, amb els serveis i inversions que ens pertoquen per estar on estem.

No oblidem que aquesta pandèmia ens ha dut una forta crisi que ningú esperàvem, i que ha deixat la salut en primera línia de debat. Però no oblidem, que ja fa deu anys, una crisis ens va tocar més, i aquesta era econòmica, la del recel per voler tindre, i que ens va deixar pitjors xifres d’aturats i una societat tocada, simplement perquè alguns volien més, i no pensaven realment en el poble valencià, sinó en ells mateixa.

No oblidem aquella època, i per això treballem per a que no torne mai. Perquè totes les persones tinguen les mateixes oportunitats, per a que la inversió en serveis socials siga sempre la més alta, per a que no hi haja copagament de medicaments per als més majors de casa. Per tot això, és necessari no oblidar.

No oblidem la nostra llengua, el signe més clar i forjador de la voluntat de ser poble, el valencià. La reivindicació en una setmana, marcada pel dia del llibre a Borriana, per promoure la lectura en valencià. Siga una borsa o un cartell, que recorden paraules que parlàvem, parlem i parlarà la gent del nostre poble. No sabeu la gent que ha recordat les paraules, i el més important, altra que les ha aprés per primera vegada. Per això no hem d’oblidar que la nostra llengua és la nostra identitat com a poble. Ens distingeix, perquè amb ella ens comuniquem i coneixem el nom de les coses, el nom de les nostres filles i fills.

No oblidem Borriana, la capital de la Plana Baixa, la ciutat amb més història, la nostra, la que hem escoltat, la que contarem a la nostra gent, per ser borrianenca i borrianenc. Nosaltres no oblidem. Nosaltres construïm per a que el nostre poble siga sempre millor, encaminat cap a un model de País Valencià més lliure i amb més oportunitats per a totes i tots.

I acabe com començava, amb Estellés, i el seu Assumiràs la veu d’un poble. No oblidem. Caminem decididament. Caminarem. Sempre endavant.

Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana