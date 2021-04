El confinament establert per l’estat d'alarma per a frenar la pandèmia provocada per la covid-19 oferirà una imatge molt diferent del Dia Internacional del Treball. Les multitudinàries manifestacions que cada 1r de Maig amb els carrers plens es traslladaran aquest divendres a les xarxes socials i a concentracions controlades i segures. Serà una diada diferent, però no per això menys important.

Els sindicats ja preparen els actes previstos, majoritàriament de forma virtual, i les reivindicacions tindran presència en les xarxes i en els mitjans de comunicació. Una jornada per a continuar reclamant, i ara més que mai, millors serveis socials i un reforç sòlid de l'estat de benestar, amb uns serveis públics de qualitat i un sistema de protecció social que no deixe la ciutadania abandonada.

Una crida per reivindicar des de cadascuna de les posicions els drets laborals, el diàleg social en el conjunt del país o la solidaritat internacional. La defensa dels serveis públics i dels treballadors dels serveis essencials que han estat al peu del canó per a assegurar subministraments, proveïment o la salut de la població en plena pandèmia, seran, merescudament, els verdaders protagonistes de la jornada reivindicativa.

Reptes

Pot ser que siga un primer de maig estrany però, sens dubte, serà més rellevant que qualsevol altre davant els enormes reptes a què ens enfrontem, perquè la crisi sanitària, social i econòmica que estem patint no pot significar la pèrdua dels drets a un treball digne i a uns serveis públics de qualitat. Des del primer moment, el Govern socialista ha procurat que totes les mesures per a fer front a les conseqüències econòmiques del virus anaren en la direcció de protegir l'ocupació i proveir de rendes la ciutadania afectada per aquesta situació. Per això es va estendre la cobertura de l’Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), es va fomentar el teletreball, es va facilitar el cobrament de la prestació per cessament d'activitat per als treballadors i treballadores autònomes, o es va posar en marxa una prestació com l'Ingrés Mínim Vital, una mesura de contenció contra la pobresa infantil i una xarxa de seguretat per a les famílies més vulnerables.

És fonamental que des de les administracions públiques donem resposta a les necessitats i, per això, des de l’Ajuntament de Borriana, dins de les nostres competències, implementem mesures específiques per al municipi amb l'execució de projectes per tal d’ajudar i donar impuls a les empreses locals, i també en plans d’ocupació per a reduir l'impacte en la desocupació. De fet, enguany més de 150 persones han sigut contractades a Borriana a través dels programes d'ocupació posats en marxa pel consistori amb subvencions d'altres organismes i amb aportacions pròpies, per a fomentar l'ocupació i el desenvolupament local, amb la inserció en el mercat laboral.

L’1 de maig, enguany, tornarà a ser el dia dels drets de les persones, diferent però reivindicatiu.

Alcaldessa de Borriana