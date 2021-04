El mes de abril y la primavera han traído un cambio de actitud de los responsables de PortCastelló ante los devastadores efectos producidos en la regresión de la costa de Almassora. Más vale tarde que nunca, bienvenidos a la concienciación medioambiental. Han sido décadas de mirar para otro lado y de hacer oídos sordos.

Sin embargo seguimos esperando escuchar al presidente de la Autoridad Portuaria, Rafa Simó, cual va a ser la cantidad económica que se asigna a Almassora para luchar contra la regresión y la posterior protección y defensa de la costa.

Si el mes empezaba con el anuncio de los responsables portuarios, finaliza con otra gran noticia para nuestro distrito marítimo, esta vez desde la Dirección General de Costas. La entidad estatal anunciaba que el proyecto de defensa de nuestra costa pasaba a ser prioritario, como se merecen nuestros vecinos, y que ya trabajan en la redacción del Plan de Estabilización de la Playa. Con la esperanza que las diferentes administraciones publicas aúnen sinergias para que el puerto pueda aportar la cantidad económica para hacerlo realidad.

Somos conscientes que las anteriores regeneraciones no han dado el resultado esperado, especialmente en lo que se refiere a la eliminación de la escollera interior que protegía la zona del Benafeli. Los vecinos nos sentimos indefensos frente a los temporales que regularmente azotan nuestra costa. Un suceso cíclico que nos convierte en ciudadanos de segunda para la administración.

Si la regeneración de la costa es importante para nuestro pueblo y los vecinos de la playa, la creación de la Pantalla Verde es un compromiso adquirido por todos los políticos locales. Un anuncio que no puede quedarse en papel mojado. Sin embargo la realidad nos dice que todo han sido palabras vacías. Por eso vamos a destinar en este presupuesto 500.000 euros. Una nueva promesa cumplida que, sin duda, ya no tiene marcha atrás. No como la regresión de la costa... hasta la fecha.

Portavoz de Cs y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almassora