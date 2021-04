La setmana passada, fruit de la col·laboració --sempre excel·lent i constant-- amb la Fundació Caixa Rural Vila-real i les associacions del comerç i la hostaleria de Vila-real, Ucovi i Ashiovi, presentàvem la targeta Fem Poble, una iniciativa pionera amb la qual volem implicar tota la societat vila-realenca en l’incentiu al consum i el renaixement de la nostra ciutat, després dels embats de la covid-19. Vivim una situació excepcional que requereix també d’un esforç extraordinari i l’Ajuntament de Vila-real estem posant tot de la nostra part per a, a pesar de les dificultats econòmiques que arrosseguem per la gestió urbanística del PP, ajudar a les nostres empreses, als comerços, bars i restaurants, autònoms, pimes i treballadors. Sabem que no és suficient ni és tot el que ens agradaria, però podem garantir que estem fent tot el que està en les nostres mans per alleujar la difícil situació que travessen les nostres empreses.

Un sobreesforç en poc més de 12 mesos que va molt més enllà de les xifres, però que també queda palès en dades: més de 3,6 milions d’euros destinats, des que la pandèmia va començar a fer estralls, a ajudar a reflotar la ciutat. 3,6 milions d’euros que han anat --en alguns casos, estan arribant-- a les butxaques dels negocis, de manera directa i indirecta.

Les ajudes Parèntesis del pla Resistir de la Generalitat valenciana suposen una injecció d’1,2 milions d’euros --192.000 euros de l’Ajuntament-- i són una part importantíssima de l’ajuda que hem pogut articular per donar suport als nostres sectors econòmics. Però hi ha molt més: hem dissenyat, llançat i ja estem pagant ajudes municipals directes per a l’oci nocturn, amb 50.000 euros, i hem posat en marxa, de manera única i pionera, una bonificació de l’IBI del 95% als locals on hi ha un negoci, que suposarà altres 350.00 euros. També vam ser el primer municipi de la nostra província en aplicar l’any passat una exoneració de la taxa de terrasses, que hem perllongat enguany per la pandèmia, per la qual l’Ajuntament deixarà d’ingressar 360.000 euros.

Pacte pel Renaixement

En el marc del Pacte pel Renaixement, pel qual vull agrair expressament tots els grups polítics del consistori, hem destinat un milió d’euros (500.000 euros l’any passat i altre mig milió enguany) a diferents iniciatives de dinamització social, econòmica i cultural, a les quals se sumen els 620.000 euros d’activitats com la Fira de Nadal, organitzada íntegrament amb companyies de teatre locals, o festivals com el Vila-real Renaix i el Vila-real Alive.

No és prou i ho sabem. Però els nostres comerços, tallers, oficines, restaurants... tots els qui fan de Vila-real la ciutat dinàmica i oberta, d’oportunitats, que som, els que creen llocs de treball i s’impliquen en fer avançar Vila-real, poden estar segurs que sempre, sempre, tindran l’Ajuntament al seu costat. Malgrat que, fruit dels irresponsables governs anteriors, a Vila-real hem de gestionar no només la crisi de la covid-19, sinó també la dels empastres, l’urbanisme i el deute heretat del Partit Popular. Tan de bo poguérem ajudar més a la nostra gent; en això posarem tot de la nostra part. Perquè, junts, renaixerem.

Alcalde de Vila-real