Des de ben jove, a l’institut, m’he posicionat políticament. És cert que ser el menut d’una família obrera amb consciència de poble ajuda. Amb el temps i amb els colps de realitat, hem entés que cal treballar per construir una país i una societat conscient d’on venim perquè puga decidir què vol ser.

Algú diu que això és de radicals. Però el que és radicalment cert és que gràcies a eixa mentalitat, Compromís hem assolit importants avanços per a Almenara.

En el 2015, vam impulsar el reglament de participació ciutadana, que serà una realitat en el proper plenari. Al 2017, aconseguirem que es creara la Comissió de la Dona i un catàleg de patrimoni històric. Un any més tard, vam insistir per iniciar els tràmits de recuperació dels terrenys del castell.

En el 2019, es va retransmetre el primer ple en directe a proposta de Compromís i es va aprovar la constitució de la Comissió de Medi Ambient. En el 2020, hem aconseguit l’acord per crear el Consell Municipal de Cultura. A més, hem posat l’Ajuntament al costat de les famílies represaliades a la dictadura.

Al llarg de la pandèmia hem fomentat el consens perquè ningú es quede enrere.em impulsat també la celebració de la Setmana de la Ciència Ramon Lapiedra.

Segons l’AVL, la política és «la ciència i l’art de governar, que tracta de l’organització i de l’administració d’una societat en els seus assumptes col·lectius». També es pot referir a la manera d’actuar de qui s’hi dedica.

Per això, tot i els intents d’uns i d’altres per desdibuixar el nostre projecte i desacreditar-me, aspire governar i a imposar la política de l’acord. Eixe és el meu projecte: incloure les diferents sensibilitats per fer una Almenara més justa i igualitària.

Portaveu Compromís per Almenara