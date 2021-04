Mare, nosaltres què som, rics o pobres? Filla, nosaltres som treballadors». Encara recordo aquesta conversa que vaig escoltar ja fa temps al carrer i que ara vull recuperar per valorar la importància que té per a les famílies, no sols l’estabilitat laboral, sinó poder exercir tot treball amb dignitat. Ara són temps complicats. La necessitat d’aplicar l’estat d’alarma, el confinament i les mesures restrictives per contenir els contagis han provocat la letargia de part de l’activitat econòmica, la qual cosa ha provocat un gran impacte al mercat laboral. No ho negarem. La pandèmia ha sacsejat el sustent de la gran majoria de la ciutadania de Castelló. Però tampoc podem negar el gran esforç del Govern, la Generalitat valenciana i Diputació per ajudar als més vulnerables: aquells i aquelles que han perdut el seu treball i a aquells i aquelles que ja estaven a l’atur abans de l’arribada de la covid-19.

La premissa ha estat clara: que totes les accions i mesures per fer front a la major crisis sanitària de l’últim segle anaren en la direcció de protegir l’ocupació i proveir de rendes a les persones afectades per aquesta situació. I tampoc ho negarem, així ha sigut.

Mesures com l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERTO), el foment del teletreball, la prestació per cessament de l’activitat a autònoms i autònomes, la protecció a les treballadores de la llar i els treballadors i treballadores temporals o fixes discontinus i l’Ingrés Mínim Vital han sigut l’exemple que ni en l’adversitat més gran, els anàvem abandonar. Al contrari, mentre uns rescaten als bancs, nosaltres rescatem a les persones. Rescatem als treballadors i treballadores.

Aquesta crisi sanitària mundial ha arribat quan el nostre mercat laboral encara porta damunt els efectes de les polítiques d’austeritat i retallades pernicioses de l’anterior govern: salaris baixos, un abús dels contractes temporals i una clara falta d’inversions públiques en polítiques actives d’ocupació.

Tot i això, en l’adversitat més gran, el nostre compromís amb l’avanç en drets socials i en la defensa dels drets laborals, segueix com sempre ferm i imbatible. Som el partit amb el qual poder construir un horitzó de prosperitat i optimisme, un futur amb drets, un futur en el qual les persones puguen viure els seus projectes de vida amb dignitat. És un dret, no ho oblidem.

La derogació de la reforma laboral

Un pas molt important en aquesta causa és, sense dubte, la derogació de la reforma laboral del Partit Popular que va establir un model d’ocupació precari i un sistema de relacions laborals entre treballadors i empresaris totalment desequilibrat. Derogar aquesta reforma i aprovar un nou estatut dels treballadors i treballadores és una prioritat i s’ha d’escometre de manera immediata. Eliminar la figura dels falsos autònoms, acabar amb els falsos becaris, garantir la igualtat salarial, el dret a un treball a temps complet i una negociació col·lectiva com a instrument d’igualtat han de ser qüestions clau a incloure en eixe nou estatut. Necessitem un nou estatut que done resposta als reptes de la globalització i la digitalització, garantint un nou marc de drets, i deixant enrere una reforma --la del PP-- que va suposar una veritable regressió en drets.

Per tot això, la celebració demà del Primer de Maig ha de ser més reivindicativa que mai. El partit socialista ahí estarà. De nou, no podrem eixir totes i tots al carrer, però la veu per la defensa dels drets laboral no serà tapada per ningú. No pot ser callada per ningú.

Secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló i diputat autonòmic