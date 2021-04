Benicàssim se ha consolidado como el mejor de los escenarios para la cultura y ocupa un papel muy destacado en la celebración de eventos musicales, no solo en nuestra provincia y en la Comunitat Valenciana, sino que nuestro municipio es reconocido como referente internacional de la música, tras más de un cuarto de siglo celebrando festivales.

Así lo valoran los miles de jóvenes que año a año, movidos por la música viven la experiencia de que ofrece Benicàssim, fusionando mañanas de sol a la orilla del Mediterráneo, con excelentes noches disfrutando de los conciertos que permanecen en el recuerdo convirtiendo a nuestro municipio en foco de atracción cada verano.

Esto no es fruto de la casualidad. Es fruto del esfuerzo y el trabajo constante por conseguir la excelencia en todas y cada una de las acciones de gobierno que llevamos a cabo. Y la celebración de grandes eventos no es una excepción, pues genera sinergias y es oportunidad inmejorable para dinamizar, como no, nuestra economía.

Porque los efectos positivos son más que evidentes. De manera directa recaen sobre nuestro tejido empresarial y la proyección de nuestra marca como destino para la celebración de los diferentes eventos musicales proporciona además para Benicàssim un turismo musical que genera dinamización, economía y puestos de trabajo.

Si la situación de crisis sanitaria derivada del covid-19 impidieron el verano pasado levantar el telón de los grandes festivales, lejos de ser una oportunidad perdida nos ha permitido explorar otras fórmulas culturales con formatos compatibles, adaptables y adecuados a la situación global que vivimos, posibilitando la celebración de eventos con formato propio, reducido y ajustado a la seguridad que la situación requiere y primando siempre, sobre todas las cosas, la salud de las personas.

Pero toda esta acción y responsabilidad no puede recaer únicamente sobre promotores y ayuntamiento. Tenemos una Ley de Hospitalidad Turística, aprobada por la Generalitat, que pone en valor a los festivales definiéndolos como producto turístico de primer orden en nuestra Comunitat.

Por eso le pedimos al presidente Puig y a la Conselleria de Sanitat, que se pongan a trabajar en los protocolos necesarios para que la desescalada hacia la nueva normalidad, después de un año, pueda ser una realidad este verano.

Alcaldesa de Benicàssim