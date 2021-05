El passat dimarts, companys del Congrés dels Diputats i de Les Corts Valencianes, vingueren a Torreblanca per tal de conéixer les inversions i obres de millora que es realitzaran a curt termini en el meu poble. Amb Ernest Blanch, Susana Ros, Paco Gil i Carlos Laguna, primerament, vàrem visitar l’estació de tren on es procedirà a millorar l’accessibilitat i la seguretat dels passatgers en l’andana, i també s’incrementaran les freqüències de trens al pas per la nostra localitat. Tot, arran de la licitació de les obres per a la implantació de l’ample estàndard en el tram Castelló-Vandellòs del corredor mediterrani, impulsat pel govern socialista de Pedro Sánchez.

Seguidament ens vam dirigir al solar on està prevista la construcció del centre dia dins del pla Convivint del Govern valencià del socialista Ximo Puig, reivindicació i necessitat reclamada pels torreblanquins per tal de conciliar la vida laboral amb la vida familiar. I per finalitzar, l’última parada va ser el punt de vacunació que s’ha posat en marxa a la població. Aprofite ara per a donar les gràcies a les diferents conselleries que finalment han sentit la nostra petició de vacunar-se al municipi.

Com poden comprovar, res d’inversions ostentoses, res de projectes que només serveixen per a alimentar l’ego i la megalomania de les autoritats, són obres pensades per a facilitar la vida del ciutadà en el dia a dia, obres d’interés socials i obres que, en un moment de fatiga, desesperança i tristesa, poden dinamitzar l’economia d’un poble i oferir llocs de treball. Polítiques socials pensades per a les persones perquè, per al PSOE, primer són les persones, després el treball i finalment el capital, tal com diria Marx. Per tot això, amb el PSOE estem d’enhorabona.

Alcaldessa de Torreblanca