El projecte de la construcció de les esculleres a Almenara va avant. Eixa és la bona notícia que ens van confirmar als alcaldes i alcaldesses del litoral Sud de Castelló tant la Directora General de la Costa i la Mar, Ana María Oñoro Valenciano, i el Subdirector General per a la Protecció de la Costa, Ángel Muñoz, en la reunió telemàtica que hem tingut aquesta setmana amb l’objectiu de conèixer la situació dels projectes per a la protegir i evitar la regressió del litoral Sud provincial. Cal dir que el projecte d’Almenara és l’inici de la resta d’actuacions en tot el litoral, un projecte que és més que vital per defendre la nostra costa.

Així, en aquella reunió ens van dir que tot seguia avant tal i com estava previst, confirmant el que ja van dir quan van realitzar l’adjudicació de les esculleres. Les obres com a tal començaran al més de setembre, una vegada acabe el període de nidificació del chorlitejo i atenent a la Declaració d’Impacte Ambiental vigent. Ara bé, el nostre litoral no pot esperar més, i per això com a alcaldessa d’Almenara vaig demanar als responsables de Costes que ens agilitzaren les obres al màxim, per començar quan abans. En eixe sentit, se’m va contestar que aprofitarien aquestos mesos per a fer totes les tasques prèvies necessàries per a poder anar més ràpid.

No obstant, com sempre dic, el procés no ha acabat, i seguirem estant pendents de tot allò el necessari fins que estiguen les obres acabades i l’objectiu final complit. És cert que cada dia estem més a prop d’eixes obres que començaran al acabar l’estiu, però no cal baixar la guàrdia i per això seguirem pendents de les actuacions i de com van les coses, defenent els interessos d’Almenara.

Les obres de les esculleres al litoral d’Almenara no només signifiquen la protecció i regeneració de la nostra costa, que vegem que cada dia que passa està més deteriorada. Aquestes obres significaran també l’inici de tot el procés al nostre litoral, tal i com es va dir al seu moment, donant paulatinament eixida a tota la resta de projectes i obres que esperem s’agilitzen i vagen regenerant i recuperant també el litoral dels nostres pobles veïns. Un pla que es va realitzar ja fa molts anys i que necessita desenvolupar-se de la manera més ràpida possible.

Per tant, agrair la predisposició dels responsables de Costes de tirar endavant amb el projecte per a la nostra platja Casablanca, unes obres adjudicades per prop de 6 milions. Des de l’Ajuntament seguirem pendents per a que comencen les obres en els terminis marcats, o siga, només passe l’estiu amb la part gran i abans els preparatius, així com que aquestes vagen el més ràpid possible i es realitzen correctament per a que complisquen l’objectiu d’evitar els temporals i la regressió de la nostra platja.

Alcaldessa d’Almenara y Secretària d’Organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló