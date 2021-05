Deu anys després del Moviment del 15-M de nou a la Porta del Sol es juga el que s’escriu en una pàgina clau de la història recent del país. Les eleccions de la Comunitat de Madrid que se celebren hui han estat ocupant l’agenda mediàtica des de la seua convocatòria, una atenció que és símptoma del centralisme del nostre país, però que no deixa de ser clau precisament pel projecte actual d’una Espanya radial i Madrid-cèntrica: la Comunitat de Madrid representa el 20% de la riquesa d’Espanya gràcies a haver-se comportat com una aspiradora de la riquesa d’altres territoris amb una política de deslleialtat i dúmping fiscal. L’enfrontament entre Pablo Iglesias i Isabel Díaz Ayuso simbolitza també la batalla entre l’aliança de les forces progressistes que tantes resistències va alçar per tot arreu i el projecte neoliberal que des de fa dècades és hegemònic a tot el món, basant-se en la negació de la política i en fiar-ho tot a un mercat sense intermediaris i que, quan es desmorona i perd capacitat de convèncer, enlloc d’obrir la mà i acceptar una fase de redistribució, opta per tirar-li benzina al neofeixisme amb aparença de canvi de projecte però que sols adoba les mateixes polítiques econòmiques de racisme i masclisme.

Els deu anys des del 15 de maig de 2011 fins al 4 de maig de 2021 han tingut una efervescència política esgotadora. Les expectatives van ser altíssimes, la incorporació a la política d’una nova generació, de noves mirades i idees van suposar un esclafit del sistema de partits previ. Les decepcions també han estat nombroses, com era inevitable, però també els avanços han sigut destacats.ui Pablo Casado és qui tracta d’alçar l’estandarte del canvi i clavar-lo en la terra humida d’una nova victòria d’Ayuso. Si la dreta fracassa esta nit en la seua moció de confiança i perden la Porta del Sol, serà una derrota notòria del projecte neoliberal que hauria de permetre avançar posicions a les polítiques de redistribució de la riquesa i democratització de l’economia com mai, com contra tot pronòstic la Presidència de Biden a Estats Units ja demostra que pot fer-se. Si guanyen de nou, l’ofensiva dels genets de la patronal contra els governs de coalició progressista serà tremenda. En qualsevol dels dos escenaris, en els pròxims mesos caldrà recuperar el pols de la batalla social i cultural en defensa d’un país més just.

Portaveu de Podem EUPV a l’Ajuntament de Castelló