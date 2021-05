A cuatro días del fin del actual estado de alarma, los españoles no sabemos qué va a pasar con nuestros derechos y nuestras libertades a partir del 9 de mayo. El Gobierno no nos ha informado a los españoles sobre el plan jurídico, territorial y competencial a poner en marcha para hacer frente de una forma coordinada a la pandemia del covid-19, tras la salida del estado de alarma. Las comunidades autónomas se van a ver sometidas a una amalgama indefinida de competencias, donde ya no se sabe ni cómo ni quién podrá actuar frente a la pandemia. Ahora más que nunca se hace necesaria la celebración de una Conferencia de Presidentes, para alcanzar la cogobernanza real, no la impuesta, que es la que practica el Gobierno.

También son necesarias reformas legislativas para dejar de aplicar el estado de alarma. La vicepresidenta Calvo anunció estas reformas hace un año, y a día de hoy no sabemos nada de ellas. Y ante la inoperancia del Gobierno, desde el Partido Popular planteamos propuestas para ayudar a los españoles a salir de la crisis sanitaria, económica y social. Proponemos un plan b jurídico, para que las autonomías dispongan de las herramientas necesarias para afrontar la pandemia, con garantías y sin necesidad de recurrir a la medida excepcional del estado de alarma. Pero el Gobierno sigue en sus trece, y todo apunta al caos y colapso en la gestión de la pandemia por parte de los gobiernos autonómicos.

Desde el PP seguiremos tendiendo la mano al Gobierno, como desde el inicio de la pandemia, planteando propuestas constructivas. Eso sí, para arrasar con nuestra economía, con nuestros derechos y nuestras libertades, con el PP que no cuenten.

Senadora del grupo parlamentario popular