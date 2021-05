La pandèmia és un repte constant que ens recorda quines han de ser les prioritats: la vida; la salut i la seguretat de les persones, i conformar una xarxa de protecció social que no deixe a ningú enrere. Un desafiament que ens obliga a reconstruir el nostre model econòmic i social. Per això, el govern municipal ha adoptat, des del primer minut, mesures per ajudar a superar aquesta crisis al municipi i ha mobilitzat la major quantitat possible de recursos disponibles.

Que l’Ajuntament de Borriana es mou, és una realitat, tant és així que no hem parat d’avaluar, analitzar i mamprendre iniciatives en totes les àrees de competència municipal per a col·laborar i ajudar, dins de les nostres possibilitats i competències, a aportar solucions davant la crisi sanitària, social i econòmica, i encara en vindran moltes més.

Des de l’inici de la pandèmia, el govern municipal va dissenyar un pla local amb diferents mesures. Fins ara, hem destinat més de 4 milions d’euros a accions per a combatre les conseqüències i per a fer fort el teixit econòmic de la ciutat, fruit de l’incessant treball realitzat des de les diferents regidories i pel personal del consistori, tant d’anàlisi de les accions com per a desenvolupar-les.

Un pla que comporta ajudes econòmiques directes amb una dotació de prop d’1,4 milions per a la línia d’ajudes exclusives de la localitat i les dos de Parèntesi per a autònoms, comerciants, hostalers, etc..., o els 800.000 euros per a les ajudes socials d’emergència.

I també ajudes indirectes com ara l’eliminació de la taxa d’ocupació de via pública; campanyes de dinamització del comerç, formació empresarial, sortejos i premis per al foment del comerç local, la desinfecció d’espais públics, impuls de bons comercials, repartiment d’EPIS, bonificacions en taxes, fins i tot l’assumpció de l’increment del cost de la taxa de residus, i en l’execució d’inversions que permeten renovar i millorar espais i serveis públics.

No pararem

Aquestes són només algunes de les mesures aplicades fins ara, però no pararem. Sempre amb la premissa d’una gestió responsable dels fons públics, que unida a l’esforç que fan els borrianencs i les borrianenques amb el pagament dels impostos en una època tan difícil com l’actual, fa possible implementar els plans locals per ajudar els sectors productius més castigats, contribuir a la recuperació econòmica local i, alhora, abundar en la millora del benestar.

Hem d’aprendre dels errors i eixir d’aquesta crisis reforçats, amb la construcció d’un model de creixement econòmic més just i sostenible. És una responsabilitat de tots i de totes reconstruir la ciutat i tractar de facilitar una reactivació econòmica i social ràpida, amb solucions consensuades, i apostar per polítiques que prioritzen les necessitats de les persones i l’interès col·lectiu.

Alcaldessa de Borriana