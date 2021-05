Un total de 5,3 milions d’euros, 5.400 m² de superfície,145 places i 75 llocs de treball directes. Aquestes són només algunes de les xifres que representa aquesta infraestructura sociosanitària que en poques setmanes començarà a allotjar als seus primers usuaris. Una realitat, que aprofito per a recordar que, a pesar que es materialitza ara, és el resultat d’un projecte de ciutat assolit al llarg de quatre legislatures.

Els equips de Jordi Romeu, Juan Bautista Juan o Enric Pla, junt amb l’actual corporació, representen i personifiquen la punta de llança de la gestió política i municipal per fer realitat aquesta instal·lació sociosanitària de referència a escala provincial. La construcció del Centre de Dia durant la legislatura 2007-2011 amb el Plan E (plan Zapatero), la posada en marxa del servei durant la legislatura 2011-2015, la viabilitat de l’actualització del projecte amb la nova normativa en el període 2015-2019 i la cristal·lització de tot el conjunt amb la construcció i posada en funcionament en l’actual legislatura, ens han demostrat que quan Vinaròs està per damunt de tot, no importen els colors polítics.

És evident que Vinaròs demanava a crits una infraestructura que donara cobertura a una de les necessitats bàsiques dels nostres majors i que amb la crisi sanitària, ha vist augmentat l’interés per part de la ciutadania en aquesta residència .

És per això que per a mi, és més necessari que mai agrair no només la tasca d’aquells que m’han precedit en el càrrec d’alcalde, sinó que també vull fer un agraïment extensiu a l’equip tècnic de l’Ajuntament de Vinaròs que ha treballat per poder portar endavant aquest somni municipal, i fer extensiu aquest reconeixement a l’empresa concessionària, L’Onada.

La Residència ens ha ensenyat que els projectes de ciutat han de quedar fora de la disputa política. La Residència ens ha de servir d’exemple del que la ciutadania de Vinaròs espera de nosaltres, menys rinyes estèrils, i més treball i col·laboració entre els seus representants públics.

Alcalde de Vinaròs