Fa un any ens trobàvem en ple estat d’alarma per l’emergència sanitària de la covid-19. S’estava començant a mitigar el confinament més dur viscut durant aquesta pandèmia, però encara la incertesa ens feia molta por. La distància establida en les cues per comprar, i els passejos de vesprada creuant de vorera en veure algú de front, feia impossible cap conversa, però, amb la mirada ens ho déiem tot: «Fins a quan?». De tot açò fa un any. Un any de què, també la perspectiva de la vacuna, era molt llunyana, i les previsions d’aconseguir-la, eren a anys vistes.

Ara, afrontem el futur amb menys incertesa, amb l’esperança que estem en l’inici de la fi. I ho fem gràcies a l’esforç de la comunitat investigadora que ha fet possible allò que, a soles un any rere, es veia com una utopia. Amb els científics i científiques també estem en deute. El seu treball ha fet que avui puguem estar parlant amb il·lusió i optimisme, i això, en una situació com la que estem vivint, és realment extraordinari. El treball realitzat per obtenir la fórmula tan prompte --que no massa prompte-- ha sigut encomiable i digne de ser reconegut. Un esforç incomparable amb cap altre treball anterior, i que, junt amb el treball del personal sanitari, sociosanitari, i tots els col·lectius relacionats amb la salut, està possibilitant l’agilització del pla de vacunació.

Perquè l’avanç de la vacunació és una realitat. A Espanya ja hi ha cinc milions de persones que han rebut les dues dosis i altres 12 milions que han rebut una inoculació. Dos de cada tres majors de seixanta anys ja han rebut, almenys, una dosi de la vacuna. A les nostres comarques, hi ha més de 38.000 castellonencs i castellonenques que també han rebut ambdues dosis i, esta mateixa setmana, s’han rebut més de 400.000 dosis al País Valencià, l’enviament més elevat en els quatre mesos que portem de campanya de vacunació. El president de la Generalitat, Ximo Puig, també ens donava estos dies bones xifres: al País Valencià ja hi ha més gent immunitzada per complet (394.000) que contagiats en tota la pandèmia (389.000). És la gran notícia que ens ompli d’entusiasme, sensat, moderat i sense triomfalisme.

Seguint el criteri dels experts

Tant el govern d’Espanya com el Consell han treballat des del minut un de la pandèmia escoltant i seguint el criteri dels experts en matèria sanitària i, per a véncer al virus, només hi ha un camí, el de confiar en la ciència. Per això, és tan important la vacunació, perquè contribuirà a reduir el nombre de casos, les hospitalitzacions i les defuncions relacionades amb la infecció per coronavirus, i ajudarà a restablir de manera gradual la normalitat del país. En definitiva, es tracta de tornar a l’antiga normalitat dins una nova normalitat.

Per això, la prioritat està clara. L’objectiu és vacunar, vacunar i vacunar. Vacunar fins a arribar a la immunitat comunitària, un punt clau que ens portarà al control de la malaltia i, el control de la malaltia, ens portarà a minorar les pèrdues humanes, i també a la recuperació econòmica. Amb una gran part de la població protegida, les mesures restrictives aniran relaxant-se, la qual cosa repercutirà en el teixit productiu. I no ho oblidem, també amb la vacuna podrem retornar a la nostra vida social.

En este camí, pel que cada dia anem avançant i al que tan sols li falta transitar la part final, hem de seguir prosperant i fer-ho amb responsabilitat. El cansament, l’esgotament, inclús la impaciència per arribar a la meta com més prompte millor, és totalment comprensible. Ja ho estem acusant, però, hem de seguir fortes i forts i pensar en les morts que encara es produeixen, en els nostres majors que falten per protegir i en els i les més vulnerables. Seguim vacunant i siguem pacients. Així és com es combat una pandèmia. Així és com la combatrem i la guanyarem.

Secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló i diputat autonòmic