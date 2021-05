Aquesta setmana, la companya de Torreblanca Míriam Pañella em va convidar a participar en una sessió virtual oberta sobre el projecte de recollida selectiva porta a porta que implantarem des de la Diputació als municipis de les comarques de Castelló. Vaig tenir la sort d’estar envoltat de companys de lluita com el director general de Qualitat i Educació Ambiental, el també torreblanquí Joan Piquer, l’alcalde de Vistabella, Jordi Alcon, i la regidora de Medi Ambient a les Alqueries, Betlem Albero.

I dic que vaig tenir la sort perquè així ho sent. Sent que tinc la sort d’estar envoltat de persones amb qui compartisc un projecte de país que fa la revolució des de baix, des dels municipis, amb els equips d’educació ambiental i una ciutadania disposada a col·laborar per a aconseguir un objectiu comú: que el futur siga possible.

Però, i què és el porta a porta? Doncs un sistema que ja funciona arreu d’Europa i que consisteix a deixar el fem a un dipòsit que tenim a la porta de casa, però separada. Cada dia es recull un tipus de residu. El projecte que té un doble vessant facilitador: d’una banda, el veïnat pot llançar els residus sense pràcticament moure’s de casa i, d’altra, es creen hàbits sòlids de separació que s’ha demostrat que milloren els resultats.

Ho demostren les dades de llocs com Vistabella, on el percentatge de separació és de més del 80%. Les Alqueries serà el pròxim municipi a implantar aquesta alternativa eficient i efectiva i serà tot un repte en una localitat de vora 5.000 habitants que serà pionera a les nostres comarques (per densitat de població).

A Castelló també ens hem apuntat al repte: volem activar aquest servei, de manera experimental, a zones perifèriques i ens agradaria que fora abans d’acabar l’any 2023. Per això hem fet una expressió d’interés a la Unió Europea que recull aquest projecte i que, n’estic segur, revolucionarà el reciclatge en una ciutat on cada dia reciclem més i millor.

"Europa ens està mirant"

«Europa ens està mirant amb lupa». Ens ho va dir Joan Piquer durant la trobada. I també ens va advertir que hem de complir si no volem acabar pagant sancions. Siga com siga, cal que actuem, cal que proposem i cal que impliquem la ciutadania. Compromís ho fem: hem dut l’educació ambiental a tots els municipis de les comarques de Castelló, hem incrementat mitjans per a incrementar el reciclatge, hem activat projectes tan necessaris com la recollida de restes orgàniques a la ciutat de Castelló. Ho fem també amb la implicació de les alcaldies de tots els colors per expandir aquest model a tota la província.

Perquè la revolució comença a la nostra cuina, quan anem a comprar i triem un establiment i un producte de proximitat amb menys o cap embolcall. Això és iniciar la revolució de l’economia circular. Ser conscient, consumir conscient i actuar conscient en el nostre dia a dia. Conscients que no hi ha planeta B, que els recursos són limitats, que soterrem anualment tones i tones de residus i que reduir-ne el consum i separar-los en origen contribuirà a assolir els objectius europeus de creixement sostenible.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament i la Diputació de Castelló