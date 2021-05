Més i millor sol industrial, amb la millora de polígons, dotació d’infraestructures, transformació energètica i qualificació professional. Els quatre grans reptes del sector ceràmic a Vila-real; quatre reptes que volem enfrontar junts, perquè el futur de la nostra ciutat va lligat de manera indissoluble a la indústria que ens ha convertit en el que hui som. Per això, perquè volem anar de la mà per a donar resposta als reptes del futur, aquesta mateixa setmana m’he reunit amb els presidents de les principals patronals del clúster ceràmic (Ascer, Vicente Nomdedéu; Asebec, Juan Vicente Bono; i Anfecc, Joaquín Font de Mora) per a abordar la situació del sector i decidir la constitució d’una Mesa tècnica que s’encarregarà de perfilar el full de ruta dels pròxims anys, facilitar les relacions del clúster amb l’Administració i respondre a les grans incògnites que tenim per davant. Una mesa, que hem denominat de la Ceràmica del segle XXI, que comptarà també, com no podia ser d’altra manera, amb la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real de l’UJI i personal de l’Oficina de Reindustrialització municipal.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el projecte del Fòrum Vila-real 2030 en el qual fa temps que estem ja treballant i que, després dels embats més forts de la pandèmia, volem recuperar en breu i donar-li un nou impuls per a traçar les línies mestres del futur que volem per a Vila-real, de la mà de les nostres empreses, associacions i entitats. Sobra dir que, en aquest futur, la ceràmica segueix tenint un lloc predominant.

Esforços importantíssims

En els últims anys, hem fet esforços importantíssims per a millorar la competitivitat del sector. Per fer de Vila-real un entorn atractiu per a noves inversions industrials, a través de l’Oficina de Reindustrialització i el Pla de Reindustrialització local: més de 2,5 milions d’euros, finançats per l’Ivace, que sumaran en breu 730.000 euros més, amb els quals hem modernitzat vuit polígons. A aquestes actuacions hem d’afegir de manera irrenunciable i urgent la solució definitiva al polígon de la carretera d’Onda, aprovat l’any 1999 i del qual a penes s’ha pogut executar un 30%.

La ronda Sudoest, la infraestructura que està cridada a ser un abans i un després en les comunicacions del triangle ceràmic, i el futur Institut integrat d’FP especialitzat en edificació són les dues grans dotacions que el sector tauleller de Vila-real i la seua zona d’influència té en l’horitzó més pròxim. Un futur que vindrà també marcat per la transformació energètica de la indústria. El canvi energètic que estem vivint requereix d’una visió àmplia, assossegada i compartida, que suposarà grans aliances i inversions a futur, per a les quals els fons europeus són una oportunitat clau.

Vull agrair als presidents d’Ascer, Anfecc i Asebec la disposició a seguir treballant junts en aquests grans reptes. Donar la millor resposta als interrogants del futur de la nostra indústria de capçalera, motor econòmic, de generació de riquesa i treball, és l’única forma de seguir avançant cap a la Vila-real que volem: la Vila-real innovadora, inclusiva i sostenible del 2030.

Alcalde de Vila-real