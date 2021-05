El passat 5 de maig es va complir el 76 aniversari d’alliberament del camp de concentració de Mauthausen, un dels llocs on més barbàries van cometre els nazis. Eixa data, va ser declarada com a «dia d’homenatge als espanyols deportats i morts en Mauthausen i en altres camps i a totes les víctimes del nazisme d’Espanya», segons l’acord del Consell de Ministres del 26 d’abril de 2019, i després publicada al BOE dimarts 30 d’abril de 2019.

Cada 5 de maig o en dates pròximes, es realitzen homenatges a diversos llocs d’Europa i també d’Espanya a les víctimes del nazisme o dels camps de concentració de Mauthausen, especialment a les localitats natals o on visqueren les víctimes d’aquella barbàrie. Des de 2016, només amb la interrupció de l’any passat per la covid-19, l’Ajuntament d’Almenara es suma a aquest recordatori i fem memòria de qui va ser José Sáez Melchor, natural d’Almenara i que va patir aquells horrors a Mauthausen.

Aquest homenatge va ser impulsat per la historiadora Lara Cardona amb l’objectiu de donar continuïtat als actes que es van realitzar en el seu moment sobre la figura de José Sáez Melchor, que van culminar amb la instal·lació de la placa al costat del seu habitatge natal com succeeix en altres parts d’Europa. Volguera des d’ací, agrair a Lara la iniciativa i la tasca realitzada.

José Sáez Melchor, natural i veí d’Almenara, després de participar en la guerra civil en el bàndol republicà va acabar arribant a França com a refugiat en acabar la guerra, coneixent la situació dels camps de refugiats, tal com succeeix ara, per a acabar combatent de manera obligada als Nazis. Després de ser capturat va passar per diversos camps de presoners fins a arribar al de Mauthausen on es va enrolar en el comando César, que va ser el que feia les obres exteriors.

Recuperar la memòria històrica

Amb aquest homenatge, des de l’Ajuntament d’Almenara volem recuperar la memòria històrica, perquè com a alcaldessa del meu poble, vull que tots els veïns i veïnes siguen conscients de tot allò que va passar, de totes aquelles barbaritats que es van fer, de tot el que es va patir amb el nazisme, i que tot açò puga servir com a ensenyament i record del que no pot ni deu mai tornar a succeir. I la millor forma es que ho pugam conèixer i recordar, i transmetre any rere any a totes les generacions.

És moment de fer memòria històrica i recordar el que va succeir, i més, en aquesta època on els extremismes, la ultradreta, o les actituds feixistes tornen a estar presents a molts llocs d’Europa, inclosa Espanya. Cal recordar allò que va passar per a que no torne a succeir. Cal fer-ho vore a la gent, cal tindre sempre present aquella etapa. No hem de tornar a entropessar amb la mateixa pedra.

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’Organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló