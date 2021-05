En el año 2020, el Ayuntamiento de Artana recibió de la Diputación de Castellón, liderada por el socialista José Martí, 6.296 euros para dar empleo a personas en paro. Con este importe, la propuesta que realizó el grupo municipal socialista fue que se contratase a dos personas durante tres meses, a lo que el alcalde dijo NO, para no tener que aportar 2.800 euros de las arcas municipales. Finalmente, contrataron a una sola persona. Eso sí, durante cuatro meses y 12 días, para ceñirse de manera estricta al importe de la subvención recibida, y no tener que dedicar más recursos económicos a dar trabajo a los vecinos y vecinas de nuestra localidad.

En el 2021, la subvención ha sido de 8.888 euros, suficiente para contratar a dos personas durante tres meses. Es más, cuando se maneja un superávit de un millón de euros, entendemos que se puede hacer el esfuerzo de contratar hasta tres personas en los tres meses de verano, aunque se tenga que poner del sobrante el importe que haga falta.

Además, hay que tener en cuenta que la Diputación permite solicitar un importe superior al que tiene garantizado cada localidad, esta vez los mencionados 8.888 euros, y en el caso de haber sobrante del reparto entre todos los pueblos de la provincia, realizar otro reparto a los que hayan solicitado de más. Para ello, el único requisito es que las personas deben estar desempleadas e inscritas en Labora (oficina de empleo), y que los contratos deben finalizar, como máximo, el 30 de septiembre, para permitir a los ayuntamientos aportaciones de fondos, a fin de ampliar el número de personas, la duración o la jornada de los contratos.

Con todo esto, ¿no sería mejor dar trabajo a los vecinos y vecinas de Artana que están en el paro habida cuenta del superávit que hay acumulado? Mi respuesta es que lo mejor es el trabajo.

¿No opinan ustedes lo mismo?

Portavoz del PSPV-PSOE de Artana