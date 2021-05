Entrem al maig, i encara que la pandèmia alleugera i les restriccions de mobilitat recobren un poc la normalitat, des de Compromís seguim a la feina. Borriana ha vist com els últims anys s’està transformant cap a un objectiu més sostenible, verd i amable per a viure. L’avinguda al Port i el Grao amb el carril bici i passeig, el mateix que cap a la connexió a l’estació de ferrocarril, i l’augment de l’aparcament en la mateixa per a aconseguir més servei. El treball per enguany passa per crear una connexió amb carril bici per la carretera de Nules, des de la circumval·lació, i que connectarà amb la platja a través de l’avinguda Jaume I. Un anell sostenible que va augmentant i que arriba a la zona marítima, amb la renovació de l’avinguda Mediterrània, la creació d’un nou carril bici i de passeig, la millora de la vorera i la rehabilitació de tota la calçada.

Amb aquestes millores dirigides a la sostenibilitat, el proper pas és la transformació del parc marítim de l’Arenal. Una necessitat per a la ciutadania, i en la que pensem que ha de participar tot el món per debatre, comentar i aportar el que es crega per a que es transforme en un àrea d’oci i d’encontre. En les pròximes setmanes s’obrirà un procés participatiu via telemàtica, però també als carrers de la ciutat per a que tot el món puga dir la seua opinió i aportació a un projecte que hem de fer nostre.

Les obres del nou edifici de Serveis Socials a l’antic ambulatori estan en marxa, en breu acabaran les obres del Centre d’Atenció Primerenca a l’avinguda Corts Valencianes, el projecte de reforma de la Casa de Cultura està en marxa, també el de rehabilitació del Museu Arqueològic, els projectes d’eficiència energètica, com al mercat municipal i a diferents edificis municipals. Treball i gestió per dur endavant els projectes que tenim amb l’estratègia europea dels FEDER, amb la que estem millorant la ciutat.

Des de que vàrem tornar al govern de la ciutat al 2015 s’ha treballat en un model de ciutat, que es va traslladar com a projecte a les ajudes europees, on els objectius passen per fer-la més sostenible, i també, amb serveis públics millorats per a la població. La nova plaça i espai viu en Sant Blai és un clar exemple de com es va recuperar un espai degradat, convertint el que era un aparcament improvisat durant molts anys, i d’on ha nascut una nova zona que ja és volguda per els veïns i veïnes de Borriana. I així anem a seguir treballant: recuperant espais, millorant el nostre patrimoni i aportant serveis al nostre municipi.

Tot encaminat a un model de ciutat en el que participar, i sobretot, executar amb el consens de tota Borriana, per fer d’ella un municipi més amable, més verd, on es disfrute vivint. En definitiva, per millorar la nostra ciutat en la que es puga viure i disfrutar de la vida.

*Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana