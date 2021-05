El Congreso del PPCS celebrado en Castellón este pasado fin de semana ha elegido a Marta Barrachina nueva presidenta del Partido Popular de la provincia de Castellón. Tras una convocatoria que activó a toda la organización al presentarse tres candidaturas, los afiliados hemos podido participar de forma activa desde el inicio del proceso, hasta culminar en un Congreso de unidad y de integración que contó con el respaldo del 96% de los que ejercieron su derecho a voto.

Marta Barrachina es una mujer valiente, porque solo desde la valentía se puede afrontar, a mi modo de ver, una tarea hercúlea como es dirigir una organización política. Su amplia experiencia municipalista y su cercanía con el ciudadano de a pie le va a ser muy útil para que nuestro partido retome el pulso de la calle y la conexión con la ciudadanía para recuperar su confianza allá donde la hubiésemos perdido.

Las mujeres y hombres del Partido Popular de Castellón siempre hemos defendido que solo se pierden aquellas batallas que no se libran. Y las batallas por la libertad, Marta está dispuesta a darlas todas; y sus compañeros, como es lógico, con ella.

Esa afición por la libertad es el compromiso que siempre ha guiado a todos los dirigentes del Partido Popular de Castellón. Las diferencias con dirigentes anteriores podrán ser de estilo o de metodología, pero los principios, los ideales y valores del Partido Popular; con eso, no se mercadea.

El Partido Popular no es un partido monolítico, no hay una única voz, ni un pensamiento único. La elección de Marta como presidenta del PPCS nos brinda la oportunidad para encarar la renovación y regeneración que demanda la sociedad y también las bases de un partido, que no hay que olvidar, es la organización política con más afiliados no solo en España, sino también en la provincia de Castellón.

Pero la renovación es algo más que un cambio de caras; mucho más que un cambio de personas que han de transmitir a partir de ahora el mensaje del PPCS.

Claves para recuperar la confianza

La defensa de las ideas que nos identifican con nuestros votantes --y con la mayoría de los habitantes de la provincia de Castellón--, han de ser claves para recuperar la confianza del electorado que nos dé la mayoría suficiente para gobernar el mayor número de municipios en el 2023.

Dar la batalla por nuestras ideas nos identifica con nuestro electorado, con aquel conjunto de valores que describen la realidad y con el que la mayoría de castellonenses se siente identificados. Con un lenguaje renovado y con una imagen renovada, pero siempre poniendo por delante, sin ninguna duda, los valores que nos identifican. Desde la unidad y desde la pluralidad. Desde la convicción de pertenecer a un proyecto sólido pero flexible. Desde el convencimiento de defender convicciones arraigadas en el corpus social de los castellonenses desde una diversidad de opiniones y de planteamientos. Sin preguntar a nadie ni a quién besa, ni a quién vota, ni a quién reza. Somos el mismo partido de siempre que defiende sin complejos la sensatez, la libertad y Castellón.

Ahora Marta, avanzamos contigo, en libertad.

Portavoz del PP en la Diputación