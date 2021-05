Tengo una mala noticia que dar a los que quieren enterrar a Ciudadanos ya: Castellón no es Madrid. Parece obvio, pero algunos gurús de la estadística ya se han apresurado a extrapolar los resultados de los comicios madrileños a nuestra provincia. Así, a las bravas, sin esperar dos años de legislatura, sin concedernos el beneficio de la duda. Madrid marca el paso y toca rendirnos, cautivos y desarmados. ¿Y por qué no utilizar ese mismo baremo en las no tan lejanas elecciones catalanas? En Madrid el PP ha arrasado, en Cataluña fue el último partido en votos.

Algunos están confundiendo deseos con realidades. Ciudadanos está más vivo que nunca en la provincia. Seguimos siendo decisivos en municipios como Benicàssim y Oropesa, a punto de estrenar alcaldía con Araceli de Moya. Madrid no es Castellón y un mal resultado electoral no puede tirar por la borda el excelente trabajo realizado. Dos años en política son mucho tiempo y vamos a seguir trabajando por los miles de votantes que quieren centro y que situaron a más de 30 concejales en los ayuntamientos de la provincia.

Estuve en Madrid junto al diputado provincial Domingo Vicent, visitando los colegios electorales del barrio de Atocha, y me quedé impresionada del trabajo de mis compañeros y de la excelente campaña que ha realizado el equipo de Edmundo Bal. Ese es el camino a seguir, trabajo y humildad para demostrar que los extremos no nos llevan a nada. Somos y seremos decisivos, no es un brindis al sol, os pongo un ejemplo. Nuestro excelente concejal en Almassora, Javier Mollà, le arrebató la mayoría absoluta al PSPV por 20 votos. Por eso cada voto importa y sacamos en la provincia 20.320. Esos son muchas alcaldías que, una vez más, dependerán de llegar a acuerdos con el centro. Que nadie se equivoque, que aquí sí hay playa.

Luego llegan las sorpresas

Queda mucho partido y no es bueno vender la piel del oso antes de cazarlo. Que luego llegan las sorpresas desagradables y los números no dan. Por no hablar de la falta de respeto a los votantes de Ciudadanos en cada uno de nuestros 135 municipios, a quien poco menos que se les dice: ¡Disuélvanse! A todos ellos les quiero pedir tranquilidad, confianza e ilusión. No les vamos a dejar solos.

Finalmente, quisiera hacer referencia brevemente a lo sucedido el pasado viernes en Les Corts y en los ayuntamientos de Castellón y Burriana, con un vergonzante episodio de transfuguismo protagonizado por cuatro diputados y dos concejales de Ciudadanos. Podría dedicarles páginas y páginas de lo que pienso, pero es que hay demasiado trabajo por delante. Lamento que dentro de dos días nadie recordará este episodio y ellos seguirán cobrando de las arcas públicas, sin ni siquiera haber realizado autocrítica y constatado si de verdad su paso por CIUDADANOS ha supuesto un valor añadido, si ha contribuido mínimamente a una mejora de la sociedad y un auténtico servicio público. Ahí están los datos… pero lo más fácil es acusar a su expartido para justificar tan deshonrosa salida. Les deseo mucha suerte como protagonistas del remake de Toma el dinero y corre, aquella disparatada comedia de Woody Allen. Fue su primera película en Hollywood y en la que, al igual que les sucede a estas naranjas podridas, «entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero».

Pronto volveremos a Madrid, a Fitur, a trabajar, a gritar que aquí sí hay playa. Pero, es otro cantar.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación Provincial y teniente alcaldesa de Benicàssim