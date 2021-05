En les darreres dècades del segle XX alguns historiadors van vaticinar la fi de les ideologies en nom d’una trajectòria de progrés planetari, on la democràcia camparia sense obstacles. I el fet és que, des del camp de liberalisme, s’havia aplaudit aquest vaticini perquè tendia a eliminar la intervenció política de la gestió.

Mentre alguns països europeus han collit consensos en qüestions cabdals a dreta i esquerra, sembla que el rearmament ideològic ací planteja clarament dos models d’organització social que se centren en el concepte de llibertat. D’una banda, la dreta parla d’abraçar el liberalisme del segle XIX. Diuen que cal menys intervenció perquè els problemes se solucionaran tots sols, com ha passat amb la pandèmia. Deixem que la naturalesa actue amb llibertat, que cadascú acabarà al lloc que li correspon. I a més, no calen tants impostos, sobretot a Madrid que cada cop xucla més quota PIB en el conjunt d’Espanya. Per això pot cobrar menys impostos, perquè part de la festa, la paguem tota la resta.

El Botànic és la representació de justament tot el contrari. La llibertat va acompanyada de drets socials. És molt senzill, podem ser lliures si la majoria de la població no té capacitat d’elecció? I a poder ser, més enllà d’una cervesa.

La llibertat es conjuga correctament si no hem de preocupar-nos del nostre dia a dia, si sabem que hui menjarem i dormirem a cobert, que els nostres fills i les nostres filles aniran a l’escola i tindrem metge si el necessitem. Mesura a mesura, observem que el País Valencià camina en aquesta direcció, quan es preocupa d’aquells que no poden elegir en una societat competitiva i els posa en condicions de «competir». I ho fa amb un finançament ridícul.

Quan ens comprometem per tal que cada cop hi haja més oportunitats públiques és per un anhel de llibertat col·lectiva. Si, com ha dit ja la presidenta del PP a Castelló, «Madrid es el camino», el camí que s’obre és el de la bretxa entre rics i pobres. Sí, les ideologies estan més vives que mai. I el model --i això també és una elecció-- és el que desenvolupa Compromís al Botànic.

Regidor de Compromís per Castelló