La fi de l’estat d’alarma i l’entrada en vigor diumenge passat d’un nou marc normatiu en la lluita contra la pandèmia mostra el camí cap a una nova etapa en la superació de la pandèmia, que suposa un temps d’obertura progressiva que, gràcies al procés de vacunació, ja no té marxa enrere.

Els valencians i les valencianes podem sentir-nos orgullosos de ser una referència europea i de saber protegir la vida. Amb fortalesa i unió estem eixint del túnel i entrant en una nova dinàmica, ara sense perimetració, però cal també posar en valor el trellat valencià: prudència, responsabilitat i precaució, i que es complisquen les mesures de prevenció, perquè el virus continua actiu.

Amb l’esperança que al setembre s’aconseguisca la immunitat de grup, amb un 70% de la població vacunada, Sanitat ha anunciat que es podrien celebrar les festes patronals i populars. Per això, a Borriana enguany a partir de setembre celebrarem les Festes patronals de la Misericòrdia i les Falles, tot i que no seran igual com sempre. Uns festejos que seran atípics, diferents, marcats per la covid, amb actes supeditats i adaptats a la situació sanitària, però se celebraran.em de tancar el cicle faller, cremar les falles de 2020 per poder començar i renàixer amb un esperit renovat.

Una tasca de tots

Però abans tenim la temporada estival, que també necessita planificació. I com la prevenció dels contagis és una tasca de tots, en l’última reunió amb l’empresariat dels xiringuitos i l’hostaleria, els hem plantejat la conveniència que cada local tinga un coordinador covid, al qual se li proporcionarà, via Ajuntament, informació bàsica actualitzada dels protocols sanitaris i mesures en vigor, perquè vetle per la implantació efectiva de les mesures preventives contra el coronavirus. Una figura que també varem proposar a Salut Pública de Castelló i als municipis del nostre Departament de Salut, perquè es puga estendre als locals d’oci de tota la província.

Alhora, vull agrair a les forces i cossos de seguretat el treball que han fet durant tot el període de l’estat d’alarma, perquè gràcies a la seua col·laboració s’han aconseguit molt bons resultats. També vull agrair el comportament que han tingut els veïns i veïnes de Borriana i, especialment, les persones joves, als quals demane que continuen comportant-se amb responsabilitat.

L’actuació de la Policia Local en coordinació amb la resta de forces de seguretat és essencial en la labor de prevenció i control i, ara, per tal d’avançar fins que la Covid desaparega, cal continuar i reforçar la vigilància, augmentar els controls d’aforament i el compliment de les mesures sanitàries contra el coronavirus. Finalment, com a alcaldessa vull agrair a tota la ciutadania de Borriana l’esforç i la paciència que han demostrat en aquests temps tan difícils.

Alcaldessa de Borriana