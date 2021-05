Aquest diumenge 16 de maig celebrarem la sisena edició del Dia Oficial de la Província de Castelló. L’expresident Javier Moliner va iniciar la celebració l’any 2015 i nosaltres vam pensar que valia la pena conservar la iniciativa. L’any passat no va tindre lloc per raons òbvies, la pandèmia ho va paralitzar tot, enguany torne amb les adequades mesures de seguretat. Eixim del reduït espai del Saló de Recepcions de la Diputació i ens traslladem al marc més espaiós i gran del Paranimf de l’UJI. Gràcies, Rectora. Canviem de lloc i canviem de data. Pensem que el dissabte de Magdalena és un dia replet d’actes i que la província mereix una data pròpia, única, singular i res millor que el dia del seu naixement, el 16 de maig. Efectivament, va ser un 16 de maig de 1822 quan es va constituir la Diputació de Castelló. Temps del trienni lliberal de Riego. Lluny d’un lligam franquista, les diputacions tenen origen constitucionalista i lliberal i són fruit d’un clar alé de fer arribar l’acció benefactora del govern a tots els territoris. L’any vinent farem 200 anys i serà moment de recordar totes aquestes qüestions. La data no passarà desapercebuda.

Un any més honorem a persones i institucions de la província que s’ho mereixen, que han destacat i destaquen en el camp de les arts (Manuel Vicent), la innovació (Institut de Tecnologia Ceràmica), l’esport (Playas de Castellón) i la solidaritat (Banc d’Aliments i Foodration4all). I junt a elles, s’atorgue l’Alta Distinció de la Província, l’efígie de l’Arquer de la Valltorta, per a la persona o institució que ha desenvolupat una especial trajectòria de servei als interessos de la província. La Universitat Jaume I en 2015, l’empresa Porcelanosa en 2016, el gran científic moncofí Valentí Corma en 2017, el Vila-real CF en 2018, la Cambra de Comerç en 2019 i enguany, com no podria ser d’altra manera, l’Alta Distinció serà per als sanitaris castellonencs. Aquells que en moments tan difícils han tingut cura de nosaltres, sobretot d’aquelles persones més vulnerables que han sofert els durs embats de la pandèmia. Lloa i honor a tot un col·lectiu ampli i divers que per simplificar personalitzarem en cinc persones en representació dels departaments de salut de Castelló.

Dignes d’admiració

Totes les persones premiades són dignes d’admiració, darrer de les institucions hi ha sempre persones. Un escriptor, Manuel Vicent, que cada diumenge a la seua columna periodística a la vegada que ens sacseja i remou en el més profund, ens reconcilia amb la vida i els seus plaers. Guarde els seus articles des de fa anys, són com El Quijote, mai s’esgoten, sempre ofereixen noves lectures. Un Institut, l’ITC, que, amb el seu inspirador, el professor Escardino, va inaugurar a l’àmbit de la tecnologia ceràmica, allò que semblava impossible, era de tot punt necessari: transferir el coneixement, que el saber passara de la Universitat (UJI) a l’empresa (AIC).a complert cinquanta anys i ho ha aconseguit. Un equip, el Club d’Atletisme Playas de Castellón, segons la Federació Espanyola, ni més ni menys que «el millor club d’atletisme de la història de l’atletisme espanyol». El seu president, Toni Escrig, conte les seues participacions per victòries, 223 campionats d’Espanya guanyats en diferents categories, 171 medalles individuals al país, 37 arreus del món. Està a Castelló i enguany és el seu 40 aniversari. I a l’àmbit de la solidaritat, el Banc d’Aliments: anys d’entrega i dedicació a les persones que més ho necessiten, Santiago Miralles al front d’un ampli equip de voluntaris que fan de l’ajuda als més vulnerables una vocació. El Banc d’Aliments s’obri al futur i a la innovació mitjançant la seua col·laboració amb Foodration4all, una innovadora forma de donació que incorpora les noves tecnologies. Kilian Zaragoza i Josevi Vilaroig han aconseguit un sistema on line de donacions que elimina «les coles de la fam». Tota una revolució que ja s’està incorporant en els supermercats adherits a la iniciativa. Amb les donacions telemàtiques es tramiten targetes als usuaris que utilitzen al supermercat com qualsevol altre client. Futur i innovació que es fan solidaris. Experiència i joventut que es conjuren per ajudar al demès. Són referents, models de l’autoestima que val la pena primer conéixer i després honorar. De l’admiració naix la saviesa, va dir el mestre Aristòtil. Reconeixement. Aquestes persones ens fan més savis i millors. El diumenge els ho farem saber.

President de la Diputació