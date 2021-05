Querido/a lector/a, el otro día vi un comentario en Facebook que venía a decir que el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó estaba realizando una ronda de visitas a los barrios para contactar con los vecinos y sus organizaciones y conocer sus propuestas e ideas de mejora. Noticia que, a fuerza de ser sincero, me obliga a reconocer que no es original. Si no recuerdo mal, creo que este mismo ayuntamiento y alcaldesa viene realizando esas visitas de forma periódica y desde hace mucho tiempo, por no decir desde siempre. Lo digo porque cada vez que leo algo referido a contactos de diálogo y participación vecinal, suelo resaltar, y creo que lo he hecho varias veces, que ese es el único camino posible, el que ayuda a acercarse a los vecinos, al mejor conocimiento de la realidad social, a los problemas y las soluciones.

Y es que, esa pequeña transformación, la de levantar el culo del sillón del despacho y salir a la calle, suele cambiar los sujetos que protagonizan la política, los temas sobre los que se debate y las condiciones en que se lleva a cabo. Pero, además, al sacar la política de otro de sus fosos y líos, de los debates internos y orgánicos, y la llevarla al ámbito donde tiene sentido emancipador, la sitúa en el terreno bueno, en el de construir discursos y proyectos útiles directamente con la gente. Aunque confieso que, al menos para mí, es tan importante esa imprescindible práctica, la del contacto social o, si se prefiere, la de aprovechar el terreno municipal para mejorar y profundizar la democracia, que no es suficiente con mantener encuentros por más periódicos que sean. Entiendo y así lo digo, que no puede ni debe ser algo de quita y pon que dependa de la buena voluntad del partido o del alcalde/sa de turno. Reclama, sin duda alguna, las formas que se quieran, las que se imaginen, las que se puedan... pero estables y permanentes.

Analista político