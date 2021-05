Hermanos: partamos que alguien por ser de derechas no es necesariamente un «facha» ni un progresista es necesariamente un «comunista». Las cosas no van por ahí. Por lo visto, los analistas electorales nos dicen que muchos votantes madrileños de izquierdas, esta vez han votado a Isabel Díaz Ayuso, no al Partido Popular. Y ello me lleva a varias reflexiones:

Primera. La gente está hasta las narices de la pandemia y necesita un desahogo. En España pronto hará medio siglo que tenemos libertad para decidir. Pero los gobiernos están haciendo lo que deben, luchar contra la pandemia para salvar vidas y evitar un bloqueo sanitario al estilo hindú. Ello nos lleva a una restricción de libertades a la que no estábamos acostumbrados desde hace mucho y ha hecho que necesitemos un desahogo. Y este ha sido votar al que nos promete más libertad. Veremos el resultado sanitario que se produce.

Segunda. La gente ya no compra mensajes extremos. El «cuidado con los fascistas» medio siglo después de que formalmente nos los quitáramos de encima y que los que quedaban se tuvieran que conformar con afiliarse a los partidos de derechas, después a la casa común que fue el Partido Popular y finalmente salirse para montar partido propio con posibilidades electorales, supone que han llegado para quedarse y que el flirteo con el Partido Popular va a estar siempre ahí de ahora en adelante.

Tercero. El electorado siempre tiene la razón. Aunque a algunos no nos gusten los resultados y los consideremos injustos. Y aquí no hay nadie con superioridad moral para reñir a quien ejerce libremente su derecho a voto y necesita un desahogo.

Urbanista