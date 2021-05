El nivell de decisions que es prenen a Europa i que influeix a la nostra vida supera més del 75% de les seues activitats ordinàries. És eixa la proximitat d’Europa per al nostre territori. És la realitat directa que vivim en l’actualitat. Europa està a prop de nosaltres. Més diria jo: Europa som nosaltres.

Donem per consolidats drets com la democràcia, la llibertat o la solidaritat entre estats, però no sempre ha sigut així. Fins a arribar a aquest pensament s’ha treballat molt, s’ha construït molt, i tot amb un esforç titànic. I mai no hem d’oblidar que res és irreversible. Per això, des del partit socialista considerem que l’activisme europeista és peça clau per mantenir aquesta comunitat de valors, sobretot quan es veu amenaçada per discursos d’odi que pretenen en tot moment l’escissió d’aquest projecte comú.

Europa es construeix federalment des de tots els racons, també des de Castelló. I per això, aquesta mateixa setmana, dins del nostre partit, hem constituït el City Group de Castelló dels Socialistes Europeus per a acostar les accions de les institucions europees al nostre territori, i la difusió dels principis progressistes al continent. Just quan hem commemorat el Dia d’Europa, del que vull destacar el magnífic acte celebrat a la plaça de les Aules per la Diputació, emprenem un nou impuls al nostre partit.

El naixement d’aquest grup, que serà coordinat per Gema Soriano, s’ha generat en un context clar: la crisi provocada per la pandèmia. Som conscients que ens trobem en un punt d’inflexió de la història de la humanitat on el paper d’Europa serà determinant per a reconfigurar el nostre model de societat.

En els moments clau, Europa ha apostat sempre pels grans valors que serveixen d’argamassa: llibertat, pau, solidaritat, igualtat, fraternitat i federalisme. En aquests temps, les eines de recuperació, transformació i resiliència han d’erigir-se en una resposta que es puga traduir en un enfortiment de l’Europa Social, on la vida digna i la igualtat d’oportunitats han d’estar garantits per a tota la ciutadania.

El grup d’activistes del PES a les comarques de Castelló proposa treballar per una Europa més democràtica, l’Euromunicipalisme, la igualtat i la justícia, per una unió federalista i una Europa integradora, feminista i verda. Així s’arreplega al manifest de constitució, i tenim molta il·lusió en aconseguir que així siga.

Garanties de drets i llibertats

Perquè ser ciutadà de la Unió Europea implica garanties de drets i llibertats, tant a l’àmbit nacional com europeu, i és aquest projecte col·lectiu el què ens permetrà portar avant polítiques que pensen en el territori i en la gent que viu --i volem que continue vivint-- en ells. Són moltes les vies que s’obrin gràcies a la UE. Els fons de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Edusi) dels quals municipis com Benicarló, Vinaròs, Castelló de la Plana, Onda i Borriana ha sigut grans exemples, i els programes operatius dels Feder que han arribat també a Peníscola, Alcalà, Vilafamés i Almassora, entre altres.

Però totes aquestes polítiques mantenen una constant, el component participatiu, un principi que es troba també a la base ideològica del nostre partit i que s’articula en l’àmbit europeu de forma rellevant mitjançant els diferents PES Citys Group de la gran família socialista i socialdemòcrata d’aquest partit.

Per això apostem amb tota la fermesa per eixir d’aquesta crisi amb una Europa i una socialdemocràcia més fortes i amb més perspectiva de futur que mai. Per això és urgent seguir construint quan tot pareix que s’enderroca. Europa és la resposta i, formar part d’ella, és el camí per a defensar un model de societat democràtic i heterogeni, on la llibertat, la igualtat i la justícia social guien l’acció de la política. Perquè Europa, no és ni pot ser mai el problema, Europa és la solució.

Secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló